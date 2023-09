¡Mostraron el Switch 2 en importante evento!

Se informa que la consola sucesora del Nintendo Switch fue mostrada en privado el mes pasado, con una serie de demos técnicas destinadas a presumir de lo que es capaz la consola. Según un nuevo informe publicado en Eurogamer, Nintendo mostró su próxima consola en privado a algunos desarrolladores, con socios que trajeron las demos técnicas para mostrar a detalle el sistema.

Entre estas demos se encontraba una versión mejorada de Zelda: Breath of the Wild diseñada para aprovechar las especificaciones mejoradas de la consola. No está claro si esta versión mejorada del juego será lanzada al público. Con la empresa japonesa mostrando su consola a los desarrolladores, no hay duda de que el anuncio de la Nintendo Switch 2 se acerca cada vez más.

Según informes compartidos en las últimas semanas, la consola vendrá con una nueva función de cámara, hasta 512 GB de espacio de almacenamiento interno, una pantalla LCD de 8 pulgadas y posiblemente compatibilidad con su predecesora.

La consola Nintendo Switch 2 aún no ha sido anunciada oficialmente, pero se rumora que se lanzará el próximo año. Te mantendremos actualizado sobre el nuevo sistema tan pronto como tengamos más información al respecto.

Vía: WCCFTech

Nota del editor: ¡Qué emoción! Esto puede significar que sí veamos la nueva consola de Nintendo en marzo de 2024, si tenemos suerte. ¿Qué forma tendrá? ¿Qué novedades llegarán con los controles? Si usaron Breath of the Wild para demostrarlo, quiero pensar que seguiremos con giroscopios y controles de movimiento.