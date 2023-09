ReedPop y la ESA terminan relación para llevar a cabo la E3

El organizador de PAX, ReedPop, no colaborará en futuros eventos de la E3, anunciaron la compañía y la ESA. La ESA también informó al Centro de Convenciones de Los Ángeles, que es el hogar tradicional de la E3, que no llevará a cabo un espectáculo allí en 2024. La ESA no ha cancelado los planes para un evento en 2024, pero si se llevara a cabo, no se realizará en ese lugar.

GamesIndustry.biz comprende que el organismo sectorial también está trabajando en una completa reinvención del espectáculo de la E3 para 2025.

ReedPop, que también es la empresa matriz de GamesIndustry.biz, había firmado un acuerdo plurianual para la E3 en 2023. Sin embargo, el primer intento de relanzar el evento no logró despegar y el espectáculo planeado para 2023 fue cancelado. La decisión de poner fin a la relación fue una “decisión mutua”.

“Apreciamos la colaboración de ReedPop en los últimos 14 meses y apoyamos sus esfuerzos continuos para reunir a la industria y a los aficionados a través de sus diversos eventos”, dijo Stanley Pierre-Louis, presidente y CEO de la ESA. “Aunque el alcance de la E3 sigue siendo inigualable en nuestra industria, seguimos explorando cómo podemos evolucionarla para servir mejor a la industria del videojuego y estamos evaluando todos los aspectos del evento, desde el formato hasta el lugar. Estamos comprometidos con nuestro papel como facilitadores de la industria y esperamos compartir noticias sobre la E3 en los próximos meses”. “Hemos disfrutado de nuestro tiempo trabajando con la ESA y apreciamos su compromiso con la industria de los videojuegos en su conjunto”, dijo Kyle Marsden-Kish, jefe de eventos de juegos de ReedPop. “Aunque no estaremos involucrados en el futuro de la E3, esperamos ver su evolución y hacia dónde la llevará la ESA“.

La noticia sigue al PAX West de ReedPop en Seattle de este fin de semana, que se llevó a cabo junto al espectáculo Nintendo Live.

Vía: Gameindustry

Nota del editor: Por si no les quedaba claro, la E3 está muerta. Hay que ser muy inocente para pensar que esto va a levantar, si no lo pudo hacer ReedPop, necesitan un milagro, es más fácil crear un nuevo evento, pero convencer a los tres grandes de regresar a un escenario después de que descubrieran y probaran que no necesitan un evento de la ESA, es casi imposible.