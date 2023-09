Red Dead Redemption 2 no llegaría a Switch

Hace algunos días pasó algo que llamó bastante la atención, ese es el hecho de que la junta de clasificación Brasileña había listado el videojuego de Red Dead Redemption 2, y lo que ha sorprendido es que estaba dirigido para Nintendo Switch. Sin embargo, nuevos datos han salido a la luz, los cuales son malas noticias para quienes se hayan esperanzado con la información por parte de dicho país.

Al parecer, se ha mencionado que este listado se trata de un error por parte de la junta, por lo que no, el juego de Rockstar Games no se encuentra en desarrollo para la consola, y eso puede derivarse de las limitaciones técnicas de la misma. Solo se trato de cuestiones gramáticas, dado que el título en cuestión era el primero que hace poco se ha lanzado en la consola, y el 2 se les ha ido por inercia muscular.

I'm not wrong. This was added today. It was a mistake from the rating board. They just added RDR1 today to the website.

Switch reference was removed from RDR2's application listing and instead shifted over to RDR1's new listing. pic.twitter.com/sFMsRtdo69

— Ben (@videotechx) September 27, 2023