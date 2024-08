¿Qué tal está la Castlevania: Dominus Collection?

Que la mayor cantidad de juegos estén disponibles y al alcance de cualquiera es sumamente importante para la industria. Así como pasa con las películas o claro, los libros, es crucial para el bien del medio de los videojuegos que se estén haciendo relanzamientos constantes, práctica que de hacerla bien, todo el mundo gana, pues por un lado los publishers y estudios hacen algo de dinero con inversiones pequeñas y de poco riesgo, y por el otro el consumidor puede disfrutar de títulos complicados de conseguir en su actualidad. A pesar de que el Konami de ahora está lejos de aquellos días de gloria, lo podemos poner como una de las marcas que más esfuerzos están haciendo en todo esto que te contamos, ahora yendo a la era del Nintendo DS con Castlevania.

Como seguramente te enteraste, durante el Partner Showcase de hace unos días llevado a cabo por Nintendo, Konami dio la campanada al presentar algo que era obvio que iba a pasar, pero que no había rumores ni ningún tipo de información de que sería tan pronto. La Castlevania: Dominus Collection nos lleva de regreso a una de las épocas más interesante de la serie con tres juegos de auténtico alarido, más un extra que nos sigue sorprendiendo enormemente, esto de la mano de M2 que como siempre, se luce con lo que es básicamente un museo interactivo en el que además de poder jugar dichos títulos con un montón de comodidades, pues ver parte de su historia.

Vayamos directo al grano. La Castlevania: Dominus Collection incluye la trilogía de títulos lanzados en su momento para el Nintendo DS que comprende a Castlevania: Dawn of Sorrow de 2005, Castlevania: Portrait of Ruin de 2006 y a Castlevania: Order of Ecclesia de 2008. Los tres juegos son considerados como grandes representantes de su franquicia y género, a pesar de que su momento no fueran tan apreciados por lo gastada que se sentía la serie en su momento. La gran sorpresa de la colección viene con Haunted Castle, juego arcade de 1988 que pocos conocen y además, M2 nos sorprende con que además de tener la versión original de dicho título, se incluye un remake total bajo el nombre de Haunted Castle Revisited, el cual, te podemos decir, es una auténtica maravilla por cómo fue mejorado gráficamente y la forma en la que se balanceó la súper injusta dificultad del original.

Vale la pena mencionar que cada uno de los juegos de Nintendo DS se pueden disfrutar en su versión americana, europea o japonesa si así lo decides. Algo curioso es que en el caso de Order of Ecclesia, tenemos que también se incluye la versión coreana por razones que ignoramos por completo. ¿Qué hay de las opciones de visualización? Pues bien, al tratarse de títulos que funcionaban en una consola de dos pantallas, el colocarlos en solo una puede ser complicado. M2 nos presenta varias opciones que creo yo, cubren cualquier gusto y que incluso van un poco más allá. Nuestra una queja real de todo esto es que no se hayan incluido filtros de visualización como de LCD que nos diera un look parecido a cómo es que se veían las pantallas del DS.

Por default notarás que los juegos arrancan con un arreglo que luce una pantalla principal en gran tamaño y con dos de mucho menor tamaño a su lado. ¿Tres pantallas? Sí, en la más grande se presenta lo que es el gameplay principal, en una de las menores el mapa, y en la que podríamos considerar la tercera, se pone lo que vendría siendo el menú de cada título que aparecía cuando presionabas start; es decir, tenemos acceso a casi toda la información en todo momento. Además de la anterior, puedes colocar una composición tradicional de solo dos pantallas, ya sea en horizontal o en vertical como en realidad se veía en un Nintendo DS real. Por cierto, las opciones de visualización de Haunted Castle y su remake, se reducen a cosas como Pixel Perfect y a poder agregar filtros de scanlines y de suavización de imagen.

Otro de los problemas que tenía que sortear M2 con la Castlevania: Dominus Collection era el tema de la pantalla táctil. Verás, Dawn of Sorrow, por ejemplo, tiene una mecánica de dibujar símbolos para activar unos sellos especiales dentro del juego. Estos símbolos originalmente se trazaban usando la pantalla táctil inferior del Nintendo DS. ¿Cómo resolvieron esto? Pues bien, si estás jugando en modo portátil la versión de Switch de la colección, puedes usar la propia pantalla táctil de la consola para hacer estos gestos, lo cual, no es del todo natural considerando que estás usando tu dedo en lugar de un stylus como pasaba en el DS. Lo que pasa cuando estás en modo dock o por ejemplo, en la versión de PlayStation o Xbox, es que cuando tienes que ejecutar los famosos sellos, entra un QTE en el que debes presionar una serie de botones con cierto timming para hacer el movimiento. También es posible usar el stick derecho como puntero de mouse para dibujar tu firma cuando inicias con un nuevo save file.

Del lado de la emulación no tenemos queja alguna. M2 se vuelve a lucir en este apartado, presentándonos cada uno de los juegos contenidos en la Castlevania: Dominus Collection de una gran forma con una muy buena calidad de imagen, audio que brilla y una respuesta a nivel de control totalmente aceptable. Además, puedes generar save states como siempre en cualquier momento, y tenemos un compendio que pone en una lista con todas las habilidades, enemigos, drops, armas y más, de forma práctica y muy bonita.

Sobre los extras puedes esperar una extensiva galería de arte que además de incluir imágenes en alta resolución y bocetos originales de los títulos de la colección, nos muestra scans tanto de manuales, como de las cajas de cada una de las versiones. Algo extraño es que en este apartado de imágenes, no tenemos nada de Haunted Castle. Imaginamos que Konami no tenía material para darle a M2 de este viejo título. Sumado a lo anterior, tenemos la ya tradicional rocola en la que se nos presentan los soundtracks de estos juegos para poderlos disfrutar en cualquier momento. Acá por ejemplo, sí tenemos las melodías del representante de las arcades, así como de su remake.

A pesar de tener un par de detalles aquí y allá que nos hubiera encantado cambiar, la verdad es que la Castlevania: Dominus Collection es otro súper destacado trabajo de M2 para traer de regreso al gigantesco legado de Konami. Recomendar este paquete es algo sumamente sencillo, pues además de agrupar a tres grandes títulos, más un muy interesante extra que todos deberían de probar, tenemos el hecho de que actualmente, conseguir una copia completa original de cualquiera de estos juegos es sumamente costoso. Si a todo esto le sumas el hecho de poder cambiar entre diferentes versiones y claro, las galerías de arte y música, tienes como resultado un producto verdaderamente imperdible. Por cierto, Limited Run ya confirmó edición física que inicia preordenes a mediados del próximo mes de septiembre.