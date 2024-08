Konami anuncia Castlevania Dominus Collection

Muchos anuncios se han dado dentro del Nintendo Direct Partner Showcase, en el cual muchas sorpresas llegaron de la nada, una de ella fue Castlevania Dominus Collection, un compilado que incluye los últimos juegos de la serie que se consideraban perdidos debido a que llegaron a Nintendo DS. Y ahora los nuevos jugadores podrán hacerse con ellos sin ningún tipo de problema.

Acá su primer avance:

La compilación incluye Castlevania Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia. Lo mejor, es que ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas. Se espera un anuncio de versión física por parte de Limited Run más adelante.

Vía: nintendo