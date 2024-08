Desarrolladores de Visions of Mana cerrarán su estudio

El mundo de los videojuegos actual funciona de manera extraña, dado que se hecho popular una tendencia en la que si un videojuego no vende lo que espera una de las grandes compañías de la industria se termina cerrando el estudio, eso ha pasado de forma reciente. Sin embargo, algo que no se veía venir, es el hecho de que cierren una división por no acumular muchas preventas y presentar cifras millonarias el día de lanzamiento mismo, y eso es lo que va a pasar con los creadores del nuevo Visions of Mana.

Ouka Studios, desarrollador del juego de rol de acción publicado por Square Enix, cerrará sus puertas tras despidos masivos por parte de su empresa matriz, NetEase. Esto refleja una reducción de inversiones en estudios japoneses por parte de gigantes chinos como Tencent. Fundado en 2020 y con personal de Capcom y Bandai Namco, el estudio despedirá a casi todos sus empleados, dejando solo un pequeño equipo para supervisar el lanzamiento de sus últimos juegos antes del cierre definitivo.

Esto podría no ser culpa tal cual del estudio, pues parece que la decisión de NetEase por una apuesta diferente se tomó desde inicios de este mismo año, razón por la que posiblemente estaban buscando cumplir con los acuerdos ya pactados y después dejar de hacer juegos que tal vez no les hacen sentido crear. Desde hace años en Asia, en especial China, han querido que todo sea MOBAS y experiencias de celular, por lo que podrían seguir con el plan que mal no les funciona, de hecho les genera millones.

Según los reportes, Tencent ha retirado su financiación de varios proyectos de juegos en Japón debido a su frustración con la falta de ambición de los desarrolladores japoneses. Mientras la compañía china busca crear grandes franquicias globales, los desarrolladores japoneses prefieren mantener un control estricto sobre sus propiedades, en un contexto de contracción de la industria tras la pandemia, lo que ha llevado a despidos masivos.

NetEase ha afirmado que su estrategia de apoyar a estudios fuera de China se basa en el objetivo de ofrecer mejores experiencias de juego tanto a nivel local como global. La empresa también indicó que realiza ajustes constantes para adaptarse a las condiciones del mercado.

Recuerda que Visions of Mana está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: Es triste que algunas empresas no le tengan fe a este tipo de proyectos. Pero a los MOBA los apoyan sin ningún tipo de dudas.