Revelan modo espadachina en Zelda: Echoes of Wisdom

Ya casi estamos pisando el mes de septiembre y eso significa una sola cosa, el lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, juego que por mucho es el más esperado por los fans de Nintendo debido a dos razones: la primera es el hecho de por fin manejar a la princesa de Hyrule y la segunda es la manera tan particular en la que se van a resolver los acertijos. Con eso en mente, la gran N ya se está preparando para el estreno lanzando más videos en las diferentes redes sociales.

Hace poco han mostrado un nuevo tráiler donde se reveló lo que muchos querían, que Zelda pueda utilizar una espada al igual que Link, pero parece que será una especie de ayuda para quienes sean más inexpertos o que incluso tenga duración limitada para que el juego no se vea roto en sus mecánicas. Llama mucho la atención que el personaje se llena de un aura color azul y justo ahí es cuando ya puede utilizar a su antojo el arma emblemática de la franquicia.

Aquí lo puedes ver:

¡El nuevo modo espadachina de Zelda ha sido revelado! Parece que ella empuña una misteriosa espada que le permite atacar directamente a los enemigos… #Zelda #EchoesofWisdom pic.twitter.com/IrgzLV1ilo — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) August 30, 2024

Desde los juegos lanzados para el CD-i de Phillips, no se había tenido el protagonismo de Zelda en otro lanzamiento de la franquicia, pues en cada uno de los demás se le ha tenido como la damisela en peligro a excepción de Spirit Tracks, donde se le puede ver como sidekick de Link. También la hemos visto en acción en algunos spinoffs como Hyrule Warriors y Super Smash Bros., pero es una alegría que por fin le estén dando a los fans lo que buscan en un producto canónico.

Esta es la descripción del juego:

Los habitantes de Hyrule han estado desapareciendo por unas extrañas brechas y cuando cierto espadachín también desaparece, ¡la princesa Zelda deberá salvar a su reino en la más reciente aventura del universo de The Legend of Zelda! Forma equipo con un misterioso ser llamado Tri y usa el poder del cetro de Tri para aprender a crear réplicas de los objetos que encuentres en el entorno. Después, utiliza esas réplicas para resolver enigmas o derrotar enemigos. Usa réplicas como bloques acuosos para alcanzar lugares altos, haz puentes con camas viejas, lanza piedras a los enemigos o encuentra tu propia combinación de réplicas para avanzar a tu manera. ¡Incluso puedes crear réplicas de monstruos para que estos luchen a tu lado durante los combates!

Recuerda que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se lanza el 26 de septiembre para Nintendo Switch.

Vía: Twitter

Nota del autor: Definitivamente es el juego que más quiero jugar del año junto al nuevo Mario & Luigi. Habrá que esperar tan solo 30 días más para tenerlo en nuestras manos junto con la Switch Lite edición especial.