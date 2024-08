Zelda: Echoes of Wisdom cumplirá importante promesa

Estamos a muy poco tiempo de qué finalmente se ponga a la venta The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un mes para ser más exactos, y con eso en mente finalmente los jugadores tendrán el control de la princesa de la franquicia después de casi 40 años de la salida del primero juego. Claro, a estado disponible en spinoffs como Hyrule Warriors o Super Smash Bros., pero ya es su momento de brillar en los juegos de su propia franquicia.

Según lo que se ha comentado por parte de Nintendo, esta entrega en particular quiere seguir innovando en temas jugables, por lo que no va a ir por la tendencia de usar una espada al igual que lo hace Link, sino que el personaje usará su astucia con un báculo que puede replicar objetos y usarlos a su favor. A eso se agregan habilidades similares al super brazo de Tears of The Kingdom, indicando que el jugador podrá cumplir con los objetivos en el orden que quiera.

Por mucho se le podría considerar como el título estrella de este año para Nintendo, pues si bien aparecieron otros en la primera mitad del año, muchos de ellos se trataban de remasterizaciones como la Paper Mario: The Thosand-Year Door, Luigi´s Mansion 2 HD y el que más se trabajó, Another Code: Recollection. Por su parte, llama la atención que también a inicios del año la otra princesa importante de la empresa, Peach, también tuvo su momento de brillar en Switch.

Acá la descripción del personaje:

La Princesa Zelda es un personaje central en la serie de videojuegos The Legend of Zelda, desarrollada por Nintendo. Zelda es la princesa del reino ficticio de Hyrule y juega un papel crucial en la historia de la franquicia, aunque no siempre es la protagonista jugable. Zelda ha aparecido en casi todas las entregas de la serie, aunque su papel varía. A veces es secuestrada por el villano principal, como Ganon (o Ganondorf), y en otras ocasiones, colabora directamente con el protagonista, Link, para salvar Hyrule.

Recuerda que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom llega a Switch el 26 de septiembre.

Vía: Screenrant

Nota del autor: Es uno de los juegos más importantes para este año, sobre todo por lo que significa tener a Zelda en el control. Aunque no sea un AAA de la saga, muchos lo van a querer jugar.