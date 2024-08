Astro Bot sorprende con su tráiler de lanzamiento

El mes de septiembre ya nos está pisando los talones, y de hecho en la primera semana vamos a tener juegos que valen la pena probar, el más destacado obviamente se trata de Astro Bot, un juego completo de lo que en un inicio como una demo de lo que podría hacer el Dualsense de PS5. Y ahora que nos encontramos a una semana de su llegada, Sony no iba a dejar pasar la oportunidad de recordarnos lo increíble que va a lucir.

En el gameplay se pueden ver las mecánicas que tendrá el título, lo cual ayudará a los jugadores a tener una certeza de cómo se va a manejar el personaje,el cual aparentemente estará acompañado de otro pequeño robot a manera de Banjo-Kazooie o al menos es lo que se da a entender. Tampoco pueden faltar los guiños a las diferentes franquicias de PlayStation, algunas bastante presentes como The Last of Us y algunas olvidadas como Bloodborne, pues hasta hay un skin por la orden previa del juego.

Acá el tráiler:

Acá la descripción del juego:

La nave nodriza PS5 se ha dañado, dejándolo a ASTRO y su tripulación robótica dispersos por todas las galaxias. Es hora de pilotear tu fiel DualSpeeder por más de 50 planetas llenos de diversión, peligro y sorpresas. En el trayecto, aprovecha al máximo los nuevos poderes de ASTRO y reúnete con muchos héroes icónicos del universo de PlayStation.

Desde playas de arena hasta exuberantes selvas y volcanes ardientes, ¡explora un sinfín de planetas memorables en busca de la tripulación perdida de Astro! Con tus nuevos poderes, lucha contra un nuevo elenco de villanos extravagantes y enormes jefes. Siente cada salto, golpe y crujido a través de tu control inalámbrico DualSense. ¡Reúnete con más de 150 héroes icónicos de PlayStation y celebra sus 30 años de historia!

Algo que vale la pena mencionar, es el hecho de que se ha declarado una noticia un tanto triste, pues el juego no tendrá su versión para el PSVR2, dado que tendrían que cambiar la estructura del juego por completo para hacerlo realidad. De igual manera, encontraron una pista interesante, la cual asegura una secuela para este mismo juego que aún no se lanza en el mercado.

Recuerda que Astro Bot se lanza el 6 de septiembre en PS5.

Vía: Sony