Nuevo videojuego de Batman está en desarrollo

Este año los videojuegos de Batman se verán respaldados por el lanzamiento de Arkham Shadow, el cual estará siendo exclusivo para ni más ni menos que Meta Quest 3, pero más allá de eso no se sabe lo que Warner quiera hacer con la propiedad, después de todo Rocksteady está ocupado con el fallido Suicide Squad. Sin embargo, parece que no se han rendido y ya tendrían entre sus planes otro lanzamiento, pero esta vez dejando sagas antiguas y yendo por el universo de películas actual.

Se menciona que se está desarrollando un nuevo juego de la franquicia, pero esta vez se centrará en el universo de The Batman protagonizado por Robert Pattinson. David Zaslav, director de Warner Bros. Discovery, ha confirmado que la compañía no planea deshacerse de su división de videojuegos, considerándola demasiado valiosa para dejarla. La estrategia incluye una colaboración entre todas sus divisiones y sus propiedades intelectuales, destacando que este nuevo proyecto será parte de la expansión del universo de The Batman, que ya cuenta con la serie The Penguin en MAX.