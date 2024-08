Estrenos de septiembre 2024 en plataformas de streaming

Cada mes es necesario que las plataformas de streaming saquen nuevo contenido, esto con el objetivo de que los clientes sigan pagando la suscripción de manera frecuente, después de todo el negocio no se puede quedar estancado con lo mismo, y es que los clientes podrían optar por demás opciones. Por eso mismo, las marcas más importantes marcas de la industria ya dieron a conocer cuáles son los programas, documentales y películas que los suscriptores pueden disfrutar en septiembre del 2024.

Aquí la lista:

Disney+:

– LEGO Pixar: Animaventuras – 4 de septiembre

– Los Chávez – 11 de septiembre

– Agatha en todas partes – 18 de septiembre)

MAX:

– Margarita sí te quiere – 2 de septiembre

– El Pingüino – 19 de septiembre

– Los 43 de Ayotzinapa: Un crímen de estado – 5 de septiembre

– Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano – 7 de septiembre

– Divina Comida México – 12 de septiembre

– Premios Ariel – 7 de septiembre

– Emmys – 15 de septiembre

Netflix:

– Apolo 13: Supervivencia – 5 de septiembre

– Rebel Ridge – 6 de septiembre

– Boxeador – 11 de septiembre

– Technoboys – 11 de septiembre

– Entre las llamas: La hija perdida – 12 de septiembre

– Los feos – 13 de septiembre

– Agente cinturón negro – 13 de septiembre

– Sector 36 – 13 de septiembre

– Las tres hijas (20 de septiembre)

– Divorciados – 25 de septiembre

– Un auténtico caballero – 26 de septiembre

– Corrupción en Bangkok: Entre el cielo y el infierno – 26 de septiembre

– La rebelión de Lísábí – 27 de septiembre

– Rez Ball – 27 de septiembre

– La última lágrima antes de reír – 3 de septiembre

– Al descubierto: Hope vs. Federación de Fútbol de EE. UU. – 3 de septiembre

– Supervivencia en equipo – 4 de septiembre

– La pareja perfecta – 5 de septiembre

– El portal: La historia oculta de Zonas Divas – 5 de septiembre

– Selling Sunset – 6 de septiembre

– Hot Wheels: ¡Máxima velocidad! – 9 de septiembre

– Jack Whitehall: Fatherhood with My Father – 10 de septiembre

– The Circle: EE. UU. – 11 de septiembre

– Ángel Di María: Romper la pared – 12 de septiembre

– Medianoche en el Pera Palace – 12 de septiembre

– La isla del salmón y la discordia – 12 de septiembre

– Cocomelon: ¡A cantar! – 16 de septiembre

– Legado de sangre – 20 de septiembre

– KLASS 95: El poder de la belleza – 20 de septiembre

– Los reyes de oriente – 25 de septiembre

– Nadie quiere esto – 26 de septiembre

– Todos quieren salvarse – 26 de septiembre

– El monstruo de la vieja Seúl (27 de septiembre)

– Ahir Shah: Ends – 10 de septiembre

– Deon Cole: Ok, Mister – 17 de septiembre

Recuerda que también parte del contenido puede cambiar si eres de otra región que no sea México, por lo que recomendamos seguir la cartelera correspondiente de la localidad. Sin duda, este meses no tiene grandes estrenos, habrá que esperar a octubre con sorpresas en Halloween y sus películas de horror.

Vía: LL

Nota del autor: Definitivamente no hay nada que valga la pena este mes, así que seguiré viendo el anime de Bleach por un buen tiempo más.