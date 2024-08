Confirman la fecha de The Game Awards 2024

Desde hace un par de años estamos acostumbrados a ver a Geoff Keighley en tres eventos de videojuegos cada 12 meses, en este 2024 ya lo vimos en Summer Game Fest y hace un día para cuando se escribe esta nota en el Open Night Live de Gamescom, eso deja el cierre de ciclo para el mes de diciembre con The Game Awards. Y sí, ya se dio fecha para que los usuarios estén atentos a sus pantallas y admiren a los ganadores de diferentes premios en relación a la industria del entretenimiento electrónico.

Después del evento transmitido desde Colonia, Alemania, casi al instante la cuenta oficial de los premios ha salido a hablar en la red social de X (antes conocido como Twitter), mencionando que hay que marcar los calendarios para el próximo 12 de diciembre del año en curso. Como siempre tendrá transmisión en los canales de Twitch, Youtube, Twitter, TikTok y hasta plataformas de streaming de Estados Unidos como Peacock.

📌 Save the Date 📌

THE GAME AWARDS

10th Anniversary Gala Celebration

Thursday, December 12

Streaming Live Everywhere from Peacock Theater in L.A.

Public tickets on sale November 1. pic.twitter.com/033mzk3IZ6

— The Game Awards (@thegameawards) August 20, 2024