Avatares nuevos de Pokémon GO no se irán

Para quien no lo sepa, Pokémon GO es un juego que se mantiene muy vigente, y que recibe muchas actualizaciones que incluyen a más monstruos de bolsillo, misiones por completar y más añadidos menores que hacen a los fans el seguir caminando en las calles para atraparlos a todos. Sin embargo, hay decisiones que no han gustado del todo en los parches recientes, y un problema notorio es la actualización de los personajes avatares, mismos que no les han parecido atractivos, más si hablamos de tema estético.

Con estas quejas, muchos piensan que el equipo Niantic estará de acuerdo con hacer volver los avatares antiguos, pero parece que es algo que está lejos pasar, ya que en un comunicado expresan que se van a mantener tal cual están en este momento, pero no descartan seguir los comentarios de fans y modificarlos con el tiempo para tener un producto que guste a todos. Así que de momento no tendrán lo que están buscando.

Acá lo mencionado por Michael Steranka, el director del juego:

Uno de los comentarios que vimos fue sobre el deseo de algunos jugadores de tener los avatares originales. Y algunas de las cosas que hicimos fueron ajustar las diversas opciones o dar a los jugadores oportunidades para acercarse un poco más a lo que esos avatares originales parecían. No es una correspondencia exacta, por supuesto, pero creo que si eso es lo que realmente te interesa, hay opciones disponibles para acercarte a ello.

Recuerda que en estos momentos la aplicación sigue más que vigente, por lo que si quieres volver a ella tan solo es cuestión de descargarla en tu dispositivo con Android o iOS.

Vía: Dotesports

Nota del autor: Al final no lo están dejando por mera molestia, sino que los van a estar cambiando por el tiempo. Al menos el diseño de los Pokémon siempre se ve bien, es lo importante.