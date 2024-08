El día de ayer, Konami reveló Castlevania Dominus Collection, un paquete que incluye tres increíbles de la serie que vimos originalmente en el Nintendo DS, así como Haunted Castle Revisited. Si bien la colección ya está disponible de forma digital, muchos se han preguntado si una edición física está en camino. Bueno, Limited Run Games ha respondido.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Limited Run Games confirmó que están trabajando en múltiples ediciones de Castlevania Dominus Collection, y sus pre-órdenes comienzan el próximo 13 de septiembre de 2024. Si bien por el momento solo revelaron la edición sencilla, la cual solo incluye el juego físico para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch, en un futuro darán más información sobre la Edición de Colección.

Dawn of Sorrow.

Portrait of Ruin.

Order of Ecclesia.

Three Castlevania titles originally released on the Nintendo DS, now available on modern platforms—and coming soon to Limited Run!

Stay tuned for more info about Castlevania Dominus and our Collector’s Edition reveal! pic.twitter.com/rvuvjBLQw7

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) August 28, 2024