Sindicato de Raven Software denuncia a Activision

A lo largo de los últimos años, múltiples estudios han creado sindicatos con el objetivo de proporcionar una mejor situación laboral para sus empleados. Uno de los primeros grupos en hacer esto fue Raven Software, el equipo detrás de Warzone y quienes han trabajado en Call of Duty desde el 2011. Si bien en su momento se mencionó que Microsoft y Activision estaban dispuestos a trabajar con esta organización, recientemente surgió una denuncia en contra de los dueños de Call of Duty por una “negativa a negociar”.

Recientemente, el sindicato de Raven Software denunció a Activision ante la organización de Communications Workers of America (CWA) en Estados Unidos, señalando que los directivos de esta compañía tienen una actitud “negativa a negociar” y “negociación de mala fe”, por lo que muchas de sus propuestas laborales están estancadas en estos momentos. Esto fue lo que comentó Claude Cummings Jr., presidente de la CWA, al respecto:

“Después de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, nuestros miembros estaban optimistas de que progresarían rápidamente hacia un primer contrato en Raven Software”.

Por su parte, se le ha exigido a Microsoft que tome cartas en el asunto, pero la respuesta ha sido todo menos positiva por el momento. Aunque ambas compañías señalaron que estaban abiertos al diálogo para mejorar la condición laboral de los trabajadores de Raven Software, la actitud que han tomado está alejada de sus declaraciones originales.

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre la situación de Raven Software. Sin embargo, queda claro que los trabajadores del estudio harán todo lo posible para que sus demandas se cumplan. Considerando que actualmente hay una huelga de actores, esto bien podría extenderse a otros sectores, como es el caso de los desarrolladores que ya cuentan con un sindicato. En temas relacionados, pronto tendríamos más información sobre Call of Duty en Switch. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Call of Duty: Black Ops 6.

Nota del Autor:

Esto no debería ser una gran sorpresa. Aunque Activision y Microsoft digan que apoyan a los sindicatos, la realidad es que no. Las empresas de este tipo quieren hacer la mayor cantidad de dinero posible, y una tendencia para lograr esto es reducir su plantilla laboral, algo que ha sucedido en Microsoft en los últimos años.

