Mencionan cuánto pesarán los packs de mejora de Switch 2 Edition

La tienda japonesa My Nintendo ha revelado los tamaños de archivo de varios paquetes de actualización , los cuales permitirán a los jugadores experimentar mejoras gráficas y de rendimiento en sus títulos ya adquiridos. Estos estarán disponibles a través de la eShop y en algunos casos incluirán contenido adicional exclusivo.

Están diseñados para mejorar juegos ya existentes, optimizándolos para el nuevo hardware de Switch 2. A continuación, los tamaños de descarga para cada paquete:

– The Legend of Zelda: Breath of the Wild (9.7 GB)

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (3.6 GB)

– Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Update Pack (7.7 GB)

– Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World Update Pack (5.7 GB)

Aunque no se ha confirmado el tamaño total de cada juego en su versión completa para Switch 2, se pueden hacer estimaciones sumando el archivo original de la versión de Switch con su respectivo paquete de actualización. Los resultados aproximados serían estos:

– The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 Edition: 24.1 GB (14.4 GB + 9.7 GB)

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch 2 Edition: 19.9 GB (16.3 GB + 3.6 GB)

– Super Mario Party Jamboree Switch 2 Edition: 13 GB (5.3 GB + 7.7 GB)

– Kirby and the Forgotten Land Switch 2 Edition: 11.4 GB (5.7 GB + 5.7 GB)

Esta información permitirá a los usuarios planear mejor el espacio de almacenamiento en su consola antes de adquirir las versiones mejoradas de estos títulos. En el caso de los juegos de Zelda, las mejoras llegan el día de lanzamiento de Switch 2. Mario Party y Kirby llegarán un poco más adelante.

