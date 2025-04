Fecha y hora del siguiente Xbox Games Showcase

Si bien muchos apenas se están recuperando del pasado Nintendo Direct, gran parte de la industria ya está pensando en el futuro, específicamente en los eventos de verano. Además del Summer Game Fest, se ha confirmado que a principios de junio tendremos un nuevo Xbox Games Showcase, el cual nos dará un vistazo a los proyectos en los que los Xbox Game Studios han estado trabajando, como The Outer Worlds 2.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que el próximo 8 de junio, a las 10:00 AM (hora del Pacífico), u 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo el siguiente Xbox Games Showcase. Aquí, los desarrolladores nos darán un gran vistazo a sus próximos proyectos. Aunque los detalles son escasos, es probable que tengamos más información sobre Fable, Perfecta Dark, y más títulos, tanto third como first party, quizás incluso se dé a conocer la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong. Por si fuera poco, rumores han señalado que en esta presentación se daría a conocer la portátil en la que Xbox ha estado trabajando en colaboración con ASUS.

Afortunadamente, esto no es todo. Similar a lo que ha hecho la compañía en el pasado, al acabar el Xbox Games Showcase, se llevará a cabo una presentación enfocada por completo en The Outer Worlds 2, el siguiente gran trabajo de Obsidian Entertainment, y el cual llegará a nuestras manos en algún punto de este año, por lo que es probable que una de las revelaciones de este evento sea su fecha de lanzamiento específica.

Recuerda, el siguiente Xbox Games Showcase se llevará a cabo el 8 de junio a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), y al acabar tendremos una presentación enfocada por completo en The Outer Worlds 2. En temas relacionados, Phil Spencer comparte nuevos detalles de la portátil de Xbox. De igual forma, fans han comparado el Switch 2 con el Xbox One.

Nota del Autor:

El verano será un periodo muy interesante. No solo el Switch 2 ya estará en nuestras manos, sino que será hora de ver qué tienen tanto Xbox como PlayStation para el resto del año. Será muy interesante ver cómo es que las dos compañías responden a la consola de Nintendo.

Vía: Xbox