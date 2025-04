Uno de los primeros juegos que tendrá versión de Nintendo Switch 2 será The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Esta edición nos permitirá disfrutar del juego a 4K a 60fps, y tendrá integración con una aplicación móvil que funcionará como guía. Sin embargo, los jugadores se han preguntado si también incluirán los dos DLC que recibió esta entrega, y por fin tenemos una respuesta, la cual no es positiva.

Por medio de My Nintendo Store, se ha confirmado que Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition no incluirá las expansiones de The Legendary Trials y The Champions’ Ballad, las cuales agregan bastante contenido a la experiencia base. Esto significa que si deseas disfrutar de los dos DLC tendrás que pagar por ellos por separado.

Esto, como era de esperarse, no ha sido del agrado del público, quienes no están contentos con el precio de esta entrega. Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition costará $80 dólares. Por su parte, si ya cuentas con el juego en Switch y quieres mejorarlo a su versión de nueva generación, tendrás que gastar solo $10 dólares. Esto significa que estamos viendo un aumento de $20 dólares en comparación con su lanzamiento original.

Recordemos que el pase de temporada de Breath of the Wild cuesta $20 dólares. Esto quiere decir que si deseas comprar este juego para Switch 2, y no tienes una copia del Switch, con todo y su DLC, tendrás que gastar $100 dólares, lo cual es un precio elevado. Ahora, es importante mencionar que esta mejora de Switch 2 es gratuita para todos los usuarios de Switch Online, lo cual explicaría esta decisión. En temas relacionados, esta comparativa nos muestra qué tal se ve Breath of the Wild entre Switch y Switch 2. De igual forma, el Switch 2 podría aumentar de precio.

Nota del Autor:

Esto es algo ridículo. Incluso PlayStation agrega previas expansiones y DLC en sus remasterizaciones que cuestan $10 dólares más. Para la sorpresa de nadie, esto no ha tenido una buena recepción, y la percepción que muchos tienen de Nintendo ha comenzado a cambiar, algo que puede afectar su imagen pública a largo plazo.

Vía: Nintendo Soup