Review – Warhammer 40,000: Space Marine II

Ver hacia atrás

La carrera tecnológica y de innovación dentro del medio se ha desbocado. El perseguir siempre lo más avanzado en gráficos en juegos masivos que ofrezcan decenas y a veces cientos de horas de diversión, ha provocado que las producciones AAA se hundan en la crisis tan fuerte en la que están actualmente, asunto que claro, ha derivado en una sequía considerable de publicación por parte de los publishers más importantes. Evidentemente, desarrolladores en todo el mundo están conscientes de que esto tiene que cambiar cuanto antes y que una de las mejores maneras de hacerlo, es frenar un poco, respirar, y tal vez voltear a ver qué se estaba haciendo en el pasado cuando los estrenos de este tipo eran una constante. Focus Entertainment, de la mano de Saber Interactive, precisamente ponen a prueba la filosofía anterior con Warhammer 40,000: Space Marine II, título que cuando uno lo ve, impresiona con su presentación y se siente como estos grandes proyectos, pero que cuando lo pruebas, entiendes que es uno con los pies mucho más plantados sobre la tierra que lo hacen viable y sustentable.

Viabilidad es la palabra clave del desarrollo moderno AAA de videojuegos. De poco le sirve a la compañías lanzar un súper título masivo si para hacerlo negocio, necesitan vender 50 ó 60 millones de copias, esto gracias a sus insanos costos de producción e incontables años de desarrollo. Warhammer 40,000: Space Marine II es un juego que en cuanto empieza a correr, te podría confundir con que es uno más de estos productos que no van a poder recuperar lo que se invirtió en ellos, sin embargo, luego de unas horas con él, te das cuenta de que su verdadera visión es una mucho más aterrizada que creemos, otros estudios y publishers deberían de tomar como ejemplo. Saber Interactive trae de regreso a esta aclamada saga con una entrega fantástica que si bien, nos lleva de regreso a tiempos más simples que nos recuerdan la era del Xbox 360 y PS3, tiene propuesta en todo momento para muy probablemente, convertirse en la gran sorpresa de muchos en este 2024.

Todo un universo

Entrar a cualquier saga puede ser bastante intimidante, más si hablamos de una que se acerca a los 40 años de antigüedad y que en realidad, ni siquiera nació como videojuego. Creo que muchos de los que disfrutamos de este medio, siempre hemos visto a la distancia y con cierto grado de respeto a Warhammer 40,000. La densidad de su lore, múltiples series spin-off y demás ramas, convierten a esta franquicia en algo que es complicado de abordar para cualquiera que sea nuevo. En 2011 cuando THQ tenía los derechos, se hizo un intento por acercar todo esto a los jugadores de consola con Warhammer 40,000: Space Marine, título lanzado para Xbox 360 y PS3 que tomaba mucha inspiración de los exitosos Gears of War, pero que le agregaba su propia personalidad. A pesar de su interesante propuesta, su paso se dio de manera casi desapercibida, lo cual, indudablemente está cambiando con Warhammer 40,000: Space Marine II.

Antes de pasar a contarte qué tipo de relato nos trae esta nueva entrega, creo que es importante resolver una de las principales preguntas que se hace cualquiera que considera entrarle a este título. ¿Tengo que haber jugado el primer Space Marine o cualquiera otra cosa de Warhammer 40,000? La respuesta más franca es que sí; no obstante, al igual que muchos, Space Marine II está siendo uno de mis primeros acercamientos con todo este gigantesco universo, por lo que en efecto, a muchas de las charlas que hay entre personajes en las cinemáticas, no les pude seguir el hilo cuando se empiezan a tirar nombres de facciones, mundos y otros personajes. ¿Te pierdes por completo? La realidad es que no. Si bien, muchas partes pueden ser confusas y abrumadoras, la verdad es que sí entendía perfectamente el argumento general de la historia y poco a poco iba aprendiendo quién es quién.

En Warhammer 40,000: Space Marine II tomamos el control del teniente Titus, miembro de un escuadrón de élite conocido como Deathwatch, que a su vez está compuesto por soldados genéticamente modificados con habilidades sobrehumanas y que solo son usados en situaciones críticas y operaciones especiales. Nuestra aventura comienza con la invasión de Kadaku por parte de una fuerza alienígena altamente hostil llamada Tyranid. Las defensas del imperio están prácticamente derrotadas, por lo que la misión que tenemos es la de usar un arma especial que podría cambiar el rumbo de la batalla. La llegada a dicho mundo sale verdaderamente mal y el protagonista pierde a todos sus compañeros para posteriormente ser herido de muerte.

Gracias a un auténtico milagro, somos rescatados, pero para sanarnos, tenemos que ser sometidos a una cirugía Primaris, que modifica aún más nuestro cuerpo y reduce la poca humanidad que tenía en sí Titus. Tras dicho suceso, no tenemos más opción que unirnos a los Ultramarines y así, ser parte de esta nueva campaña militar durante el periodo conocido como Age of the Dark Imperium. ¿Demasiado complicado? La verdad es que contado de esta forma no, la cosa se pone densa cuando se empieza a profundizar en todo el denso lore de Warhammer 40,000, el cual, por si es que no lo sabes, toca temas de ciencia ficción altamente ligados con asuntos de fantasía y de religión bastante oscuros. Algo que te queda claro es dónde es que Halo sacó gran parte de su inspiración, pues recordemos, esta saga es mucho más vieja que la creación de Bungie.

No te voy a mentir. He quedado encantado con todo el lore que nos presenta Warhammer 40,000: Space Marine II, aunque la verdad es que sigo con un montón de preguntas que hasta cierto grado son confusión, pero con ganas de seguir aprendiendo mucho más de este universo que se siente verdaderamente inmenso. Es complicado decirte si es que este juego en específico es buena introducción o no para toda la saga, eso creo que más bien se lo tendríamos que preguntar a un experto, pero al menos en mi caso, ha sido un portal a un montón de cosas de las que quiero saber más y que a lo largo de las poco más de 11 horas que me tomó completar la campaña principal, me mantuvo interesado con hechos relevantes y personajes bien construidos.

Hack & slash con shooter

Mezclar géneros es uno de los caminos más prometedores hacia la innovación que un estudio puede tomar. En 2011 cuando Gears of War 3 también estaba saliendo al mercado, siendo la culminación de una trilogía dominante de aquella época, el universo de Warhammer 40,000 tomó inspiración del trabajo de Epic Games luego de que ellos hicieran lo propio, dándole su propia personalidad al insertar elementos de hack & slash. El resultado no fue tan destacado como se esperaba, pero indudablemente había potencial. Más de una década después, Saber Interactive toma esos conceptos y los pule para entregar un título brutalmente bien logrado que logra básicamente todos los objetivos que se propone.

El core gameplay de Warhammer 40,000: Space Marine II está soportado por dos pilares principalmente. Por un lado tenemos su parte de shooter en tercera persona y por el otro, están todos los elementos que también lo meten dentro de la familia del hack & slash. Algo sumamente importante que se consigue en este juego es tener un control correcto que precisamente nos hace sentir en comando de un pesado marine que está dentro de una armadura blindada. El peso de cada disparo es sensacional, sobre todo cuando estás dando en el blanco y escuchas a los Tyranid tronar, mientras que despedazar hordas de estos alienígenas con un cuchillo o con la particular espada motosierra, es simplemente brillante.

La mecánica de disparo funciona de manera tradicional. Puedes disparar apuntando y en caso de que las cosas se aprieten, puedes tirar desde la cadera mientras corres del enemigo, por ejemplo. La variedad de armas es buena, pero nada del otro mundo. Rifles de asalto, ametralladoras ligeras y pesadas, así como pistolas de mano estarán a tu disposición. Algo que seguro notarás es que en Warhammer 40,000: Space Marine II no existe nada como un sistema de cobertura. Me parece que el objetivo de esta decisión tiene que ver con motivarnos a también usar nuestras agresiones melee, mismas que cuando se mezclan con todos los disparos, hacen que el flujo del juego se mueva con una gran cadencia.

Pasando precisamente a la parte del hack & slash, tenemos que nuestro personaje podrá usar cuchillos, martillos y claro, la espada motosierra. Usando solo un botón podrás empezar a armar combos para generar mucho daño en el enemigo. Además, si te proteges en el momento exacto, generarás un parry para contraatacar, ya sea con otro ataque melee o con un disparo devastador de tu pistola de mano. Ciertos enemigos mayores también podrán quedar a expensas tuyas si generas cierta cantidad de daño en ellos, esto para poder realizar una ejecución. Algo muy interesante de Warhammer 40,000: Space Marine II es que para recuperar tu salud y escudos, lo más viable es generar daño a corta distancia para hacer una ejecución o un parry. Esta mecánica en particular incita a que seamos mucho más ofensivos.

Del lado de los enemigos, tenemos que los Tyranid arrojarán todo lo que tengan sobre ti. Desde pequeños esbirros que tienen su fuerza en los números, hasta bestias gigantescas con un grueso blindaje. Warhammer 40,000: Space Marine II no te dejará tranquilo ni por un segundo. Sí, estamos hablando de un juego verdaderamente intenso que sí consigue hacerte sentir que solo eres una pequeña parte de esta guerra a gran escala que se expande por varios planetas. Es muy impresionante ver la enorme cantidad de enemigos y elementos en pantalla que el juego llega a poner en una sola escena.

Al inicio de esta reseña te contaba de lo importante que fue el enfoque que tiene Warhammer 40,000: Space Marine II como videojuego de gran producción. A lo que me refería en parte es a cómo es que está compuesta su estructura. Verás, el título está seccionado por misiones lineales completamente delimitadas, en las que pasamos de una arena a otra acabando con cientos de enemigos, presionando switches o moviendo una que otra palanca. Una vez completada la asignación, regresamos a nuestra base para tomar la siguiente. Sí, así de sencillo y justo como funcionaban los propios Gears of War y buena parte de los juegos AAA que se lanzaban a inicios de los 2000 y que hacían que el flujo de publicación pudiera ser constante. Creo que el fantástico funcionamiento del trabajo de Saber Interactive, debe ser ejemplo para el resto de la industria.

Si eres de los que disfrutaba de pasar las campañas de Gears of War en cooperativo, te alegrará saber que toda la historia de Warhammer 40,000: Space Marine II se puede disfrutar con dos amigos más si así lo prefieres. En caso de que te vayas por el camino de la soledad, el juego te pone a dos acompañantes controlados por la computadora bastante competentes. La cosa del multiplayer de este título se pone mucho más interesante tras ver los créditos, pues es cuando es tiempo de acceder a una serie de misiones especiales PVE totalmente pensadas para pasarse con alguien más a tu lado. Lo mejor de estos retos es que incluso aportan a la parte narrativa, por lo que te recomendamos echarles un ojo. Sumado a todo lo anterior, tenemos un modo PVP para quien guste de las partidas competitivas. Por cierto, el juego se puede disfrutar de manera completamente offline, de eso no tienes nada de qué preocuparte.

Warhammer 40,000: Space Marine II es un juego tremendamente divertido que sí logró transportarme a esos momentos en los que todo era más sencillo dentro de la industria. La manera en la mezcla a un shooter en tercera persona altamente inspirado en Gears of War, con elementos de hack & slash muy bien pensados y diseñados, lo convierten en un título que es fácil de tomar y de disfrutar, esto claro, gracias lo directa y sin rodeos que también es su estructura. Lo anterior se ve muy bien acentuado gracias a una integración perfecta de modos multiplayer que para nada son invasivos sino que incluso, vienen a aportar.

Tecnología propia

Por razones de costos de producción, fuerza laboral, capacitación y demás elementos, la industria, en su gran mayoría, ha decidido mudarse a motores gráficos comerciales que les permitan ser más efectivos al momento de desarrollar. Al parecer, el tener tecnología propia ya no es una opción, incluso entre productores japoneses. A pesar de todo lo anterior, siguen habiendo estudios que se aferran a herramientas hechas en casa, dejando de lado las comisiones que tendrían que pagar por el uso de Unreal Engine, por ejemplo. Inesperadamente, Saber Interactive es uno de ellos y para Warhammer 40,000: Space Marine II, echan mano de su impresionante Swarm Engine.

Para esta reseña utilizamos la versión de PlayStation 5, la cual, te podemos adelantar, funciona de manera espectacular. Warhammer 40,000: Space Marine II ofrece dos opciones de visualización. La que viene por default es la de calidad visual, misma que opta por una resolución de 4K, pero al costo de correr a 30 cuadros por segundo. La segunda es la de rendimiento que sacrifica mucha calidad visual y resolución, por los famosos 60 cuadros. En esta ocasión mi decisión fue sencilla, al igual que mi recomendación. Vete por la de calidad visual. Además de que el juego corre de manera súper fluida gracias a sus efectos de motion blur y más que hacen que te olvides que estás a 30 cuadros, en ningún momento notas caídas, incluso cuando las cosas se ponen verdaderamente intensas con cientos de enemigos al mismo tiempo en pantalla. El modo de rendimiento sí hace un muy duro sacrificio no solo en resolución, sino en cosas como calidad de texturas y de iluminación.

Las gráficas de Warhammer 40,000: Space Marine II son un verdadero deleite. El Swarm Engine está a la altura de cualquier tecnología como Unreal Engine 5, luciendo escenarios brutalmente detallados, con personajes y enemigos que en todo momento se sienten vivos. Algo de lo que se apoya mucho esta entrega es de su excelente dirección de arte, la cual, se suelta el cabello en más de una ocasión, pues se nos pone en medio de mundos con diferente paletas de colores con cielos verdes o morados que de verdad te sumergen en la ilusión de estar en medio de un planeta alienígena en donde todo el tiempo estás en peligro. La atmósfera que Saber Interactive construyó es una que se tiene que destacar, así como el gran logro que hay para que todo el teatro que se está presentando, en ningún momento se venga abajo. Igualmente el sentimiento de escalar es impresionante, además de que como ya te lo comentaba, uno de los fuertes de este título es tener decenas y hasta cientos de enemigos al mismo tiempo que actuando de forma independiente.

Justamente para lograr todo lo anterior, Warhammer 40,000: Space Marine II echa mano de una espectacular mezcla de audio con la que además de sentir cada peso de tus disparos o escuchar cómo se hace pedazos un Tyranid cuando lo partes con tu espada motosierra, podrás detectar perfectamente de qué parte del escenario viene una explosión o que una horda de enemigos se acerca hacia ti a toda velocidad. Lo anterior se ve bellamente enmarcado con una banda sonora épica que queda a la perfección con el tono oscuro y por momentos lúgubre que tiene todo el juego.

Sorpresa del año

Entiendo perfectamente que la apasionada comunidad de esta serie tenía ya tiempo esperando Warhammer 40,000: Space Marine II y que incluso, gracias a una muy bien lograda campaña de mercadeo, muchos nuevos lo tenían dentro de su lista de prioridades, pero creo que es justo mencionar que para la gran mayoría de nosotros que lo veíamos con cierto escepticismo, se ha convertido en la más grande y grata sorpresa que nos hayamos llevado en este 2024. El trabajo de Saber Interactive supera por mucho cualquier expectativa que se tuviera, presentando un título propositivo y bien ejecutado, que mantienen su visión y enfoque sobre la tierra, cosa que uno ya rara vez puedes apreciar dentro de esta industria desbocada que suele innovar y avanzar solo por el simple hecho de generar “progreso”.

Desde que uno toma Warhammer 40,000: Space Marine II te puedes dar cuenta de que estás ante algo bastante especial que te transporta a la antepasada generación de consolas cuando la producción de juegos AAA era algo menos complicada. A pesar de lo anterior, el nuevo juego de Saber Interactive luce mucha propuesta a nivel de gameplay, así como una espectacular presentación audiovisual que rivaliza fuertemente con cualquier otro de sus contemporáneos más impresionantes. Además de todo lo anterior, resulta ser una puerta de entrada bastante llevadera para cualquiera que nunca antes se haya sumergido en este enorme universo. Nuestra recomendación es que lo tomes cuanto antes, no te vas a arrepentir, sobre todo si eres de los que quiere un juego brutalmente divertido que va directamente al grano sin distraerse con modas y vicios muy propios de la actualidad de esta industria.