¿PS5 Pro podrá correr GTA 6 a 4K y 60 FPS?

Es un hecho que veremos dentro de un par de meses la consolas PS5 Pro, misma que ayudará a mejorar ciertos juegos y correrlos con la mejor calidad posible, aunque no todos los usuarios están contentos con el precio y la parte del lector de discos vendida por separado. Sin embargo, hay quienes se mantienen positivos de cara al futuro, insinuando que los mejores títulos como el muy esperado GTA 6 tendrán un tratamiento increíble en este dispositivo, pero hay expertos que no piensan lo mismo.

A pesar de las expectativas, es poco probable que la PS5 Pro logre ejecutar lo nuevo de Rockstar Games a 4K y 60 fps, según el análisis de Richard Leadbetter de Digital Foundry. Aunque el tráiler presentado el año pasado parece haber sido generado con el hardware actual de la PS5, los juegos de la franquicia Grand Theft Auto siempre han presentado simulaciones complejas que ejercen gran demanda sobre la CPU, lo que ha limitado históricamente su rendimiento a 30 fps en sus lanzamientos iniciales.

Dice que PS5 Pro utiliza la misma CPU que su predecesora, por lo que alcanzar los 60 fps sigue siendo un reto, especialmente debido a las simulaciones avanzadas del mundo abierto que se espera de GTA 6. Estas simulaciones requieren un procesamiento constante para recrear el tráfico, la IA de los peatones y otros detalles que dan vida a las ciudades del juego, lo que deja menos capacidad para aumentar la tasa de cuadros por segundo.

Si bien la PS5 Pro no logrará ofrecer la experiencia 4K60 deseada, Leadbetter sugiere que aún veremos mejoras en la calidad gráfica general del juego. Aunque no se cumplirán todas las expectativas, la consola podría ofrecer un rendimiento más estable, especialmente si hay problemas para mantener los 30 fps en la PS5 estándar.

En definitiva, aunque promete ser una consola con gran potencia, es probable que GTA 6 no logre correr a 60 fps, dejando abierta la posibilidad de una mejor calidad visual, pero sin un aumento significativo en el rendimiento de los cuadros por segundo. Lo mismo va para otros títulos grandes planeados como el propio Death Stranding 2: On The Beach.

Vía: IGN

Nota del autor: Los juegos de GTA siempre exprimen el potencial de las consolas, por lo que es posible que en efecto, no lo veremos a 60 FPS, yo creo que hasta el PS6 sea lanzado.