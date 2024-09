Revelan nuevo gameplay de Crimson Desert

Para quien no lo sepa, uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos es un RPG llamado Crimson Desert, el cual es una promesa de este género que aún no ha dado tanto información, resaltando que hasta de día hoy no hay una fecha de lanzamiento confirmada. Sin embargo, eso no significa que el título esté olvidado, de hecho se ha lanzado un nuevo gameplay en el que vemos algunas características que alivian a los usuarios que tienen la esperanza de jugarlo pronto.

En el video de 50 minutos, seguimos al protagonista mientras recorre vastas planicies y entornos llenos de vida. El juego presenta combates intensos contra enemigos como goblins y hasta gigantes, ofreciendo momentos de gran acción. Las batallas son fluidas y estratégicas, con una mezcla de ataques cuerpo a cuerpo, habilidades especiales y enfrentamientos épicos contra criaturas enormes. Además del combate, el jugador puede explorar libremente un mundo visualmente impresionante, con paisajes inmersivos que añaden una sensación de aventura y descubrimiento.

Acá lo puedes ver:

Crimson Desert es un próximo juego de acción y aventura desarrollado por Pearl Abyss, conocido por su popular MMORPG Black Desert Online. Este título combina elementos de RPG y mundo abierto con intensos combates. La historia sigue a un mercenario llamado Macduff que debe liderar un grupo de luchadores en un mundo fantástico y brutal lleno de conflictos.

El juego presenta un enfoque narrativo fuerte, con un extenso mundo para explorar, desde vastas planicies hasta fortalezas, y enemigos que incluyen criaturas míticas como goblins y gigantes. El combate es dinámico, con un enfoque en enfrentamientos cuerpo a cuerpo y estratégicos, además de la interacción con el entorno.

Originalmente planeado como un MMORPG, ha evolucionado hacia una experiencia más centrada en un solo jugador, aunque conserva algunos elementos multijugador. El juego destaca por sus impresionantes gráficos y por el detalle con el que presenta sus escenarios y personajes, aprovechando la tecnología más avanzada en términos de motores gráficos.

El juego está planeado para llegar a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Aún no hay fecha confirmada.

Vía: Youtube