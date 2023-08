Lanzan trailer de Crimson Desert en Gamescom 2023

Pearly Abyss, el estudio detrás de Black Desert Online, ha lanzado un nuevo tráiler para su próximo RPG de mundo abierto para un solo jugador, Crimson Desert, y nos brinda nuestra primera vista a la jugabilidad nueva desde 2020. El estudio lanzó este tráiler como parte de la presentación Opening Night Live de Geoff Keighley para la Gamescom, y presenta nuevas imágenes en 4K del protagonista Kliff investigando la región de Hernand.

También destaca varias otras áreas en este extenso mundo abierto, NPCs y más. Y, por supuesto, incluye una buena dosis del combate cuerpo a cuerpo del juego y movimientos inspirados en la lucha libre. Como se puede ver en el tráiler de arriba, también se muestran algunos de los desplazamientos del juego, como el paracaidismo, Kliff escalando edificios y árboles, entre otros. También se muestran algunos minijuegos presentes en Crimson Desert, como la pesca, la lucha de vencidas y el que ocurre al intentar domar caballos salvajes.

“Desarrollado con el motor de próxima generación ‘BlackSpace Engine‘ de Pearl Abyss, Crimson Desert es un juego de acción y aventuras de mundo abierto”, dice un comunicado de prensa. “Con un entorno cautivador y personajes realistas, Crimson Desert narra la historia de mercenarios que luchan por sobrevivir en el expansivo continente de Pywel”.

Pearl Abyss afirma que tiene como objetivo un lanzamiento global simultáneo de Crimson Desert en PC y consolas. Aunque el CEO del estudio, Jin-Young Heo, declaró a principios de este año que el juego apuntaba a una ventana de lanzamiento en otoño de 2023, todavía no hay noticias sobre cuándo esperar su lanzamiento.

Vía: Game Informer

Nota del editor: No es un juego que espere pero ojalá que para los fans del género sea lo que están esperando. Siento que no es un buen augurio que los juegos sean retrasados por tanto tiempo, generalmente no logran sobrevivir el hype o dan ideas erróneas de lo que uno encuentra en el producto final.