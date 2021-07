Crimson Desert ha sido retrasado por tiempo indefinido

Tras haber sido revelado durante The Game Awards del año pasado, la comunidad quedó bastante impresionada con Crimson Desert y sus gráficas hiperrealistas. Si eras de los que estaba esperando a finales de 2021 para poder jugarlo, entonces te tenemos muy malas noticias.

De acuerdo con un mensaje compartido por sus desarrolladores en Pearl Abyss, Crimson Desert se ha retrasado de forma indefinida, es decir, no tenemos ni idea de cuándo vaya a estar disponible.

An important message from the #CrimsonDesert team: pic.twitter.com/pKJPBNyW3P

— Crimson Desert (@CrimsonDesert_) July 29, 2021