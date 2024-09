Hoy es el día de The Last of Us, fecha en la que, dentro del universo del juego de Naughty Dog, comienzan los eventos de esta historia. De esta forma, Warner Bros. y HBO han aprovechado esta celebración para compartir el primer tráiler completo de la segunda temporada de la serie de The Last of Us.

El avance nos da un gran vistazo a los eventos que adaptará la segunda temporada de The Last of Us. Desde la confrontación de Abby con Joel, pasando por Ellie explorando Seattle, hasta un par de escenas completamente nuevas de esta serie. A continuación puedes disfrutar del tráiler.

Aunque por el momento sigue sin haber una fecha de estreno específica, se espera que la segunda temporada de The Last of Us esté disponible en HBO y Max en algún punto del 2025. Sin embargo, no esperen una adaptación completa de The Last of Us Part II, puesto que los nuevos episodios solo nos mostraran parte del viaje de Ellie en Seattle.

Previamente, los productores confirmaron que hay planes para hacer hasta cuatro temporadas de The Last of Us. Considerando el tamaño del segundo juego, esto tiene sentido, puesto que estamos frente a una historia enorme, con dos protagonistas y múltiples locaciones. De esta forma, se espera que la segunda temporada solo nos muestre la primera mitad del título de 2020.

Solo nos queda esperar a que más información sobre el futuro de The Last of Us esté disponible. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la fecha de estreno para la segunda temporada aquí. De igual forma, la grabación de estos nuevos capítulos ha llegado a su fin.

Nota del Autor:

Lo interesante será ver cómo es que HBO expande el mundo de The Last of Us con secuencias originales, y momentos únicos que nos muestren a los personajes de una forma similar, pero al mismo tiempo distinta, en comparación con el trabajo original de Naughty Dog.

Vía: Max