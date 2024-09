TODOS los anuncios de Xbox en Tokyo Game Show

En la madrugada del día de hoy, Xbox por fin llevó a cabo su esperada presentación de Tokyo Game Show. Aquí, la compañía dio a conocer nueva información sobre algunos de sus proyectos en desarrollo, así como anuncios third party, todos enfocados al mercado de Asia y Japón, por lo que tuvimos una serie de sorpresas interesantes.

Si estabas dormido, no te preocupes, aquí te compartimos los mejores anuncios de esta presentación.

Nuevo tráiler de Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Konami abrió la presentación de Xbox en Tokyo Game Show con un nuevo vistazo al esperado remake de Metal Gear Solid 3. El enfoque de este avance estuvo en personajes como Revolver Ocelot, el Coronel Volgin, The Boss y más. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater aún no tiene fecha de lanzamiento.

My Hero Academia en Overwatch 2

El amado hero shooter de Blizzard continúa con sus colaboraciones de anime, y en esta ocasión se anunció que los héroes de My Hero Academia estarán disponibles como skins especiales a partir del próximo 17 de octubre. Aquí podremos conseguir trajes únicos de personajes como All Might, Deku, Uraraka, y más.

Age of Mythology Retold: Immortal Pillars

Age of Mythology Retold llegó a PC y Xbox a principios de este mes, y durante su presentación de hoy, Xbox confirmó que la cultura China por fin estará disponible en la primera expansión del RTS. Aquí se agregarán tres nuevos panteones, con 12 Dioses en total. Lamentablemente, por el momento no hay precio ni fecha de lanzamiento, pero este contenido estará disponible día uno en Xbox Game Pass.

Starcraft Remastered y Starcraft 2 en Xbox Game Pass.

Continuando con los RTS, Xbox ha confirmado que StarCraft: Remastered y StarCraft 2: Campaign Collection estarán disponibles en Game Pass a partir del próximo 5 de noviembre.

Nuevo tráiler de Indiana Jones and the Great Circle

La gran exclusiva de Xbox para este año no podría faltar en la presentación, por lo que Bethesda compartió un nuevo tráiler de Indiana Jones and the Great Circle, el cual estará disponible en Xbox Series X|S, PC y Game Pass el próximo 9 de diciembre de 2024.

Nuevo tráiler de Metaphor: ReFantazio

Uno de los juegos más importantes de octubre es Metaphor: ReFantazio, del cual tuvimos un nuevo tráiler el día de hoy. Este título llegará el próximo 11 de octubre, y un demo para consolas y PC ya está disponible para todos los interesados.

Gameplay y comparación de Suikoden 1 & 2 Remastered

Los desarrolladores de Suikoden 1 & 2 Remastered revelaron nuevo gameplay para esta colección, así como un vistazo que nos muestra las mejoras visuales de esta remasterización cara a cara con las entregas originales.

Nuevo vistazo a Slitterhead

El director de Silent Hill y Siren apareció en el escenario de Xbox para compartir un nuevo avance de Slitterhead, el cual nos a una mirada en profundidad al sistema de posesión, que nos permite tomar el control de cualquier humano y usarlo para luchar contra los monstruos grotescos que han infestado la ciudad.

Nuevo vistazo a Dragon Quest III HD-2D Remake

Square Enix por fin tuvo presencia en el evento, y el primero de sus anuncios fue un gran vistazo al remake de Dragon Quest III, en donde tuvimos la oportunidad de ver un poco más sobre el icónico viaje de Erdrick y compañía. Este título estará disponible el 14 de noviembre.

Trials of Mana y Legend of Mana en Xbox Game Pass

Se ha confirmado que Trials of Mana, el remake de 2020, y Legends of Mana, la remasterización de 2021, ya están disponibles en Xbox Series X|S, PC y Game Pass. Los dos títulos ya están a la disposición de todos los usuarios de las plataformas de Microsoft.

Final Fantasy Pixel Remaster ya en Xbox

La presentación de Xbox en Tokyo Game Show llegó a su fin con el anuncio de que la colección de Final Fantasy Pixel Remaster por fin está disponible en consolas de Xbox. Sin embargo, es importante mencionar que estos juegos no llegan a Game Pass, por lo que tendrás que pagar por ellos.

Sin duda alguna, una presentación interesante. Si bien no hubo algún anuncio sumamente impresionante, estas fueron actualizaciones que seguramente los fans de la compañía pueden apreciar. En temas relacionados, esto es lo que gasta Microsoft en soporte third party para Game Pass al año. De igual forma, estos son los nuevos diseños para los controles de Xbox.

Nota del Autor:

El anuncio que más me gustó fue Age of Mythology Retold: Immortal Pillars. Este remake sigue siendo uno de mis títulos favoritos del año, y es bueno ver que pronto veremos más contenido, aunque no sea algo completamente nuevo.

