Filtran misión de la campaña de Battlefield 6

Desde marzo de este año, Battlefield 6 se encuentra en beta cerrada. Si bien el público que ha tenido la oportunidad de participar en estas pruebas ha firmado acuerdos de confidencialidad, las filtraciones eran inevitables. De esta forma, una misión de la campaña de un solo jugador ha comenzado a circular en línea, dándonos una idea de lo que EA nos ofrecerá en un futuro.

Por medio de redes sociales, usuarios han compartido videos que nos muestran la conclusión de una misión que implica la destrucción de una presa en Tayikistán. Debido a que este es un trabajo en desarrollo, este material presenta numerosos elementos visuales incompletos. De acuerdo con Temporyal, un minero de datos de la comunidad de Battlefield, la campaña para un jugador de Battlefield 6 probablemente estará compuesta por un prólogo y ocho misiones ambientadas en lugares como Egipto, Tayikistán, Estados Unidos y Gibraltar.

Here's a short clip from the Battlefield 6 singleplayer campaign in the latest BF Labs update.

This work-in-progress footage shows the explosive finale of a mission to destroy a dam in Tajikistan. pic.twitter.com/n9ikBpUrmQ

— temporyal (@temporyal) June 19, 2025