Battlefield 6 es anunciando oficialmente por parte de EA

En estos momentos la empresa EA se encuentra en un momento clave de su evolución, ya que están lanzando más juegos enfocados en un solo usuario, lo cual agrada a quienes prefieren franquicias como Star Wars y Dead Space, y ahora, parece que el próximo Battlefield tendrá un poco de esa filosofía. Con esto en mente, se dieron anuncios importantes relacionados al shooter de manera reciente, por lo que los fanáticos deberían estar contentos.

La empresa ha confirmado oficialmente el título de la próxima entrega: Battlefield 6. Tras meses de rumores, pruebas y filtraciones, la compañía reveló un nuevo teaser anunciando que el primer tráiler completo se presentará el 24 de julio. La imagen promocional generó conversación en redes sociales, ya que parece mostrar una versión devastada de la ciudad de Nueva York. La nueva entrega llega tras el criticado 2042, que en su lanzamiento en 2021 fue señalado por múltiples fallos y la falta de características esenciales. Aunque el título ha mejorado tras numerosas actualizaciones, su impacto negativo dejó una huella profunda en la comunidad de jugadores. Ahora, EA y DICE buscan restaurar la confianza de los fans con un proyecto que promete ser más ambicioso, directo y pulido desde el primer día. BATTLEFIELD 6.



July 24. Reveal Trailer.



?? https://t.co/kFnyLHbJw2 pic.twitter.com/TSU4rhBJxM — Battlefield (@Battlefield) July 22, 2025 Como parte de su estrategia de promoción, EA también ha confirmado que Battlefield 6 contará con una beta abierta, permitiendo a los jugadores experimentar el sistema de combate antes del lanzamiento oficial. Un debate recurrente entre la comunidad es si ciertas clases, como los exploradores, deberán estar limitadas al uso de armas específicas como francotiradores, o si podrán personalizar su arsenal. Esta discusión será clave durante la fase de pruebas, que llega tras varios meses de ensayos cerrados. Aunque aún no tiene fecha de lanzamiento, el regreso a un entorno más narrativo y realista podría marcar una nueva etapa para la franquicia. Bajo la supervisión de Vince Zampella, responsable de sagas como Titanfall y Apex Legends, se espera que esta nueva entrega recupere la identidad táctica y cinematográfica que convirtió a esta marca en una de las series más influyentes de la industria. Vía: Kotaku Nota del autor: Ojalá este marca regrese a su relevancia, después de todo queremos una industria que pueda atender a todos los públicos posibles.