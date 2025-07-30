    EA confirma el precio de Battlefield 6

    Por 0 COMENTARIOS30/07/2025 10:39 a. m.

    A diferencia del incremento a $70 dólares que vimos al inicio de la generación, parece que no todas las compañías están dispuestas a seguir el camino de Nintendo y ofrecer sus juegos a $80 dólares. De esta forma, y para la fortuna de muchos fans, se ha confirmado el precio que tendrá Battlefield 6, y parece que no tendremos que hipotecar la casa para conseguir este título.

    Por medio de una reciente junta con inversionistas, Andrew Wilson, CEO de EA, fue cuestionado ante el precio de Battlefield 6. Para la fortuna de todos los jugadores, se ha confirmado que este título llegará al mercado a solo $70 dólares. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “No tenemos previsto realizar cambios en los precios por el momento.

    Seguiremos buscando oportunidades para ofrecer un gran valor a nuestros jugadores mediante diversos esquemas de precios a lo largo del tiempo, pero aún no tenemos previstos cambios drásticos”.

    Wilson ha dejado en claro que juegos a $80 dólares no han sido contemplados para su año fiscal. Si bien esto no descarta la posibilidad de que este cambie en un futuro, parece que EA podría considerar adaptar este precio hasta después del 31 de marzo del 2026. Todo dependerá del proyecto y su escala. En este caso, rumores han señalado que Battlefield 6 le ha costado a la compañía más de $400 millones de dólares.

    ¿Cuándo llegará Battlefield 6?

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver cómo es que el público reaccionará a esta nueva entrega. Después del fracaso que fue Battlefield 2042, los fans esperan recibir una experiencia similar a la tercera y cuarta entrega. Te recordamos que Battlefield 6 estará disponible el próximo 10 de octubre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este es el avance de esta entrega.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Para la suerte de muchos, el aumento a $80 dólares parece que aún no es un estándar, pero no se descarta la posibilidad de que esto comience a cobrar fuerza a partir del siguiente año, cuando esto ya sea parte de las expectativas financieras de más de una compañía.

    Vía: IGN 

