Resumen: State of Play [24/09/2025]

El día de hoy se ha llevado a cabo una nueva entrega de State of Play por parte de PlayStation, en la cual hubieron juegos que ya se esperaban y necesitaban la fecha de lanzamiento, así como sorpresas por parte de las compañías más importantes de la industria actual. Aquí resumimos lo más importante que llegará dentro de los próximos meses del calendario.

Primer gameplay de Saros, la nueva propiedad de Sony





Primero se mostró el gameplay de Saros, el nuevo juego de Housemarque, creadores de Returnal. El adelanto revela un sistema de combate en tercera persona con habilidades, escudo y movilidad similar a su título previo, incorporando elementos de bullet hell. Los jugadores podrán absorber ataques enemigos con el escudo para realizar disparos poderosos. Saros llegará a PS5 el 20 de marzo de 2026, con mejoras para PS5 Pro.

Microsoft Flight simulator 2024 ya no es exclusivo de xbox

Sony anunció que Microsoft Flight Simulator 2024 llegará a PS5 el 8 de diciembre de 2025, tras haber sido exclusivo de Xbox en consolas. Esta expansión permitirá que más jugadores disfruten de cabinas detalladas, condiciones climáticas en tiempo real y misiones variadas, manteniendo la calidad técnica característica de la saga.

Tráiler de la campaña de Battlefield 6





Se presentó el primer vistazo oficial a la campaña de Battlefield 6, destacando que, además de su esperado multijugador, la historia también será un gran atractivo para los jugadores. Esta nueva entrega promete cumplir los sueños de los fans, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes de la temporada. Sale el 10 de octubre.

Nioh 3 ya tiene fecha de salida





Koei Tecmo aprovechó el State of Play para mostrar un nuevo vistazo a Nioh 3, ofreciendo detalles sobre la historia de esta esperada entrega. Además, se confirmó que el juego llegará a consolas y PC el próximo 6 de febrero de 2026, anticipando un mes cargado de estrenos imperdibles para los fanáticos.

Fecha y gameplay de Halloween





Se mostró el primer gameplay del nuevo juego de la saga Halloween, basado en las películas clásicas de terror, que llegará el 8 de septiembre de 2026. El título, disponible en Xbox y PlayStation, permitirá a los jugadores enfrentarse a Michael Myers en escenarios icónicos, con combates sigilosos.

PS5 tendrá sus bocinas dedicadas





Sony ha presentado las bocinas inalámbricas PULSE Elevate, diseñadas específicamente para PS5 y con lanzamiento previsto para 2026. Estos altavoces ofrecen un audio de juego realista y chat de voz claro, ideales para juegos, música, películas y series, incorporando tecnología inalámbrica sin pérdidas y latencia ultrabaja gracias a PlayStation Link. Además, permiten conexión por Bluetooth.

Anuncian Let it Die: Inferno





Se confirmó la llegada de Let it Die: Inferno, la nueva secuela de la saga. Este título roguelite permitirá a los jugadores explorar un mundo extenso lleno de desafíos, y promete mantener la esencia única de Grasshopper Games. La fecha de lanzamiento está programada para el 3 de diciembre de 2025, en PC y PS5.

Ya sabemos cuándo llegará Crimson Desert





Anunciaron la fecha de lanzamiento de Crimson Desert. Tras meses de expectativa y silencio, Pearl Abyss confirmó que este esperado título estará disponible el 19 de marzo de 2026, marcando un regreso muy anticipado para los fans del juego.

Celebran aniversario de god of war con dualsense





Sony ha presentado un DualSense edición limitada de God of War para celebrar el 25.º aniversario de la saga. Este control inalámbrico destaca por su diseño inspirado en Kratos, con el icónico gris ceniza y su tatuaje carmesí brillante, ofreciendo una estética única que rinde homenaje a la franquicia.

Chronoscript se presenta a los jugadores





Revelaron Chronoscript: The Endless End, un nuevo juego de Shueisha Games desarrollado por Desk Works. El título destaca por su estilo visual único y ofrece a los jugadores la oportunidad de explorar un mundo ambientado dentro de un libro. Aunque aún no tiene una fecha de lanzamiento exacta, se espera que llegue en algún momento de 2026.

Vuelve el musou clásico con Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered





La compilación Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, que incluye Dynasty Warriors 3 y Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends, regresa con gráficos modernizados y combates masivos de 1 contra 1000, manteniendo la esencia de los juegos originales. Estará disponible el 19 de marzo de 2026 en PS5, Xbox y PC, ampliando el acceso a esta icónica experiencia de la saga.

Mega Man se sumará a Sonic Racing: CrossWorlds





Aunque Sonic Racing: CrossWorlds ya cuenta con amplio contenido, se ha confirmado que recibirá DLC con nuevos personajes. Durante el State of Play se reveló que Mega Man y Proto Man se unirán al juego a inicios de 2026, incluyendo un escenario inspirado en los clásicos de Capcom.

Code Vein II ya cuenta con fecha





Bandai Namco que Code Vein II llegará el 30 de enero de 2026. Además, se presentó un nuevo tráiler que ofrece un primer vistazo a la campaña de esta esperada secuela, mostrando la continuación de la acción y el estilo característico de la saga. Se lanza en PS5, Xbox y PC.

Anuncian la existencia de deus ex remastered





Deus Ex Remasteredllega como la versión definitiva del clásico simulador inmersivo ciberpunk de Ion Storm, renovado con gráficos mejorados y ajustes de calidad de vida para una nueva generación. Ambientado en 2052, los jugadores asumirán el rol de JC Denton, un agente nanoaumentado de la UNATCO que deberá investigar plagas, conspiraciones y mentiras. Se lanza el 5 de febrero de 2026, para PS5, Xbox y PC.

Más contenido para gran turismo 7





Se confirmó que la saga Gran Turismo ha superado los 100 millones de unidades vendidas, consolidándose como una de las franquicias más populares de PlayStation. Además, se anunció que en diciembre llegará la actualización gratuita Spec III para Gran Turismo 7, la cual incluirá nuevos coches, circuitos, piezas y funciones para expandir la experiencia de los jugadores.

Marvel's Wolverine al fin da señales de vida





Insomniac Games ofreció un nuevo vistazo a Marvel’s Wolverine, mostrando tanto cinemáticas como gameplay en el que Logan se enfrenta a soldados y villanos icónicos como Omega Red. El tráiler también presentó personajes como Mystic y confirmó que Liam McIntyre dará voz a Wolverine. El juego llegará en algún momento del otoño de 2026.

Así se concluyó con el último State of Play del año.












