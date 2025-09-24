Conoce Chronoscript, la gran sorpresa del State of Play

Una de las grandes sorpresas del State of Play del día de hoy fue Chronoscript, juego publicado por Shueisha Games y desarrollado por Desk Works. El título llamó la atención inmediatamente por su estilo visual, y es que esta entrega nos dará la oportunidad de explorar el mundo dentro de un libro, idea similar a lo que nos presentó The Plucky Squire no hace mucho.

Chronoscript: The Endless End aún no tiene fecha de lanzamiento específica, pero llegará a nuestras manos en algún punto del 2026.

Vía: State of Play