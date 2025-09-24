Koei Tecmo revela la fecha de lanzamiento de Nioh 3

Después de sufrir una pequeña filtración hace unas horas, Koei Tecmo apreció en State of Play de hoy, y no solo compartió un nuevo vistazo a Nioh 3, el cual nos da una gran mirada a la historia de esta entrega, sino que también confirmó que este título ya tiene fecha de lanzamiento. Todo indica que febrero será un mes muy cargado de juegos imperdibles.

Por medio del nuevo tráiler, se ha confirmado que Nioh 3 estará disponible en consolas y PC el próximo 6 de febrero del 2026. Será mejor que vayas organizando tu calendario para jugar todo lo que llegará en este mes.

Vía: State of Play.