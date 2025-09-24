    Nuevo tráiler con gameplay confirma ventana de Marvel’s Wolverine

    Por 0 COMENTARIOS24/09/2025 3:39 p. m.

    Después de años en silencio y desafortunadas filtraciones, Insomniac Games por fin nos dio una nueva mirada a Marvel’s Wolverine durante el State of Play del día de hoy. Aquí no solo vimos cinemáticas, sino también gameplay en donde Logan pelea contra varios soldados, e icónicos villanos, como Omega Red. Sin embargo, aún tenemos que esperar para disfrutar de este juego.

    El tráiler no solo mostró a personajes como Mystic, sino que también confirmó que Marvel’s Wolverine estará disponible en algún punto del otoño del 2026, por lo que aún tenemos que esperar un año para disfrutar de este juego. Por último, se confirmó que Liam McIntyre será el encargado de darle vida a Logan.

    Vía: State of Play

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
