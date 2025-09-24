Presentan las bocinas PULSE Elevate de PS5

Sony ha anunciado las bocinas inalámbricas PULSE Elevate, diseñadas especialmente para PS5 y con lanzamiento previsto para 2026. Los altavoces buscan ofrecer un audio de juego excepcionalmente realista, acompañado de un chat de voz claro, ideal para mejorar la experiencia tanto en juegos como en música, películas y series.

Su revelación en video:

Los PULSE Elevate cuentan con tecnología inalámbrica sin pérdidas y latencia ultrabaja gracias a PlayStation Link, y además permiten conexión por Bluetooth a televisores, teléfonos inteligentes y otros dispositivos compatibles, ampliando la versatilidad del sistema de sonido. Sony advierte que el diseño y las especificaciones finales podrían estar sujetos a cambios antes del lanzamiento.

Vía: State of Play



