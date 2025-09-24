Primer gameplay y día de salida para el juego nuevo de Halloween

Se presentó el primer gameplay del nuevo juego de la saga Halloween, inspirado directamente en las películas de terror clásicas. El título llegará el 8 de septiembre de 2026 y promete capturar la esencia del asesino Michael Myers, con escenarios icónicos y mecánicas que buscan trasladar el suspenso de la pantalla a la experiencia interactiva.

Aquí el video:

El anuncio confirmó que el juego no será exclusivo, ya que también estará disponible en Xbox y PlayStation, permitiendo a los jugadores de ambas plataformas vivir la tensión y el terror característicos de la franquicia. Las imágenes mostradas destacan combates sigilosos, persecuciones intensas y una atmósfera cargada de miedo, reafirmando que los fans podrán revivir la experiencia de las películas de manera muy cercana a la original.

Vía: State of Play



