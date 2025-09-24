Microsoft Flight Simulator llegará a PlayStation

Durante el más reciente State of Play, Sony sorprendió a los jugadores al anunciar que Microsoft Flight Simulator 2024 llegará a PlayStation 5 el próximo 8 de diciembre de 2025. El simulador de vuelo, considerado uno de los más realistas y completos del género, había permanecido como una exclusiva de Xbox en consolas, por lo que su llegada a la plataforma de Sony marca un paso importante en la apertura de la franquicia hacia nuevas audiencias.

Aquí su tráiler:

La decisión refleja la estrategia de expansión de Xbox Game Studios, que en los últimos meses ha permitido que algunos de sus títulos lleguen a otras consolas. Con esta inclusión, los jugadores de PS5 podrán disfrutar de cabinas detalladas, condiciones climáticas en tiempo real y misiones variadas, con la promesa de mantener la misma calidad técnica que caracteriza a la saga en PC y Xbox Series X|S.

Vía: State of play



