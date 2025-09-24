Koei Tecmo revela Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

La compilación Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, que incluye Dynasty Warriors 3 y Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends, regresa con detalles modernizados y gráficos mejorados, ofreciendo combates masivos de 1 contra 1000 en esta versión renovada que mantiene la esencia de los juegos originales.

Aquí el video:

El lanzamiento está programado para el 19 de marzo de 2026, y la compilación estará disponible en PS5, así como en Xbox y PC, ampliando el acceso a esta experiencia icónica de la saga Dynasty Warriors.

Vía: State of Play



