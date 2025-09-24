Koei Tecmo revela Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

0 COMENTARIOS24/09/2025 4:20 p. m.
La compilación Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, que incluye Dynasty Warriors 3 y Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends, regresa con detalles modernizados y gráficos mejorados, ofreciendo combates masivos de 1 contra 1000 en esta versión renovada que mantiene la esencia de los juegos originales.
Aquí el video:
El lanzamiento está programado para el 19 de marzo de 2026, y la compilación estará disponible en PS5, así como en Xbox y PC, ampliando el acceso a esta experiencia icónica de la saga Dynasty Warriors.
Vía: State of Play