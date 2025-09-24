Deus Ex Remastered es anunciado para varias plataformas

Deus Ex Remastered llega como la versión definitiva del clásico simulador inmersivo ciberpunk de Ion Storm, renovado con gráficos modernizados, mejoras de calidad de vida y ajustes contemporáneos para que una nueva generación de jugadores experimente la historia de JC Denton.

Ve su tráiler:

Ambientado en el año 2052, el juego nos sitúa en un mundo al borde del colapso, donde plagas y conspiraciones amenazan a la humanidad. Como agente nanoaumentado de la UNATCO, los jugadores deberán investigar y desentrañar mentiras que transformarán lo que parecía una misión rutinaria en un punto de inflexión crítico para el destino de la sociedad.

Vía: State of Play



