    Anuncian demo de Final Fantasy VII Remake para Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS25/09/2025 7:44 p. m.

    Muy pronto los jugadores podrán probarlo

    Hace algunos días se confirmó por fin la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Remake Intergrade para Switch 2, juego que ha sido polémico debido a que no todos están convencidos sobre lo que puede ofrecer en cuanto a potencial gráfico. Con esto en mente, Square Enix nos tiene noticias hoy, ya que tienen un plan para disipar todas las dudas relacionadas relacionadas, y será solo si los usuarios pueden ver correr el software de primera mano.

    Se confirmó que un demo llegará a la eShop de Switch 2 antes de que termine 2025. Esta prueba servirá como adelanto para los jugadores que esperan la llegada del título completo, que debutará en la nueva consola del próximo 22 de enero de 2026.

    El juego ocupará 90 GB de almacenamiento en la consola y estará disponible tanto en versión digital como en formato físico mediante Game-Key Card, una modalidad que se ha vuelto común en Switch 2. Desde ahora ya se encuentra disponible para reservar, tanto en su edición estándar como en sus versiones especiales.

    Como parte de la trilogía de remake, Final Fantasy VII Remake Intergrade revitaliza la icónica ciudad de Midgar con gráficos modernos, un sistema de combate en tiempo real con comandos estratégicos y mecánicas que permiten alternar entre personajes para aprovechar al máximo sus habilidades.

    La historia vuelve a poner en el centro a Cloud Strife y al grupo de resistencia Avalanche, quienes desafían a la corporación Shinra en una lucha que marcará el destino del planeta. Además, la versión de Switch 2 incluye una progresión optimizada, pensada para que cada jugador disfrute de manera fluida esta reinterpretación del clásico.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Habrá que probar este demo cuando salga. Ya lo tengo en PS4, pero me llama la atención verlo en Switch 2.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo