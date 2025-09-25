Anuncian demo de Final Fantasy VII Remake para Switch 2

Muy pronto los jugadores podrán probarlo

Hace algunos días se confirmó por fin la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Remake Intergrade para Switch 2, juego que ha sido polémico debido a que no todos están convencidos sobre lo que puede ofrecer en cuanto a potencial gráfico. Con esto en mente, Square Enix nos tiene noticias hoy, ya que tienen un plan para disipar todas las dudas relacionadas relacionadas, y será solo si los usuarios pueden ver correr el software de primera mano.

Se confirmó que un demo llegará a la eShop de Switch 2 antes de que termine 2025. Esta prueba servirá como adelanto para los jugadores que esperan la llegada del título completo, que debutará en la nueva consola del próximo 22 de enero de 2026.

El juego ocupará 90 GB de almacenamiento en la consola y estará disponible tanto en versión digital como en formato físico mediante Game-Key Card, una modalidad que se ha vuelto común en Switch 2. Desde ahora ya se encuentra disponible para reservar, tanto en su edición estándar como en sus versiones especiales.

Como parte de la trilogía de remake, Final Fantasy VII Remake Intergrade revitaliza la icónica ciudad de Midgar con gráficos modernos, un sistema de combate en tiempo real con comandos estratégicos y mecánicas que permiten alternar entre personajes para aprovechar al máximo sus habilidades.

La historia vuelve a poner en el centro a Cloud Strife y al grupo de resistencia Avalanche, quienes desafían a la corporación Shinra en una lucha que marcará el destino del planeta. Además, la versión de Switch 2 incluye una progresión optimizada, pensada para que cada jugador disfrute de manera fluida esta reinterpretación del clásico.

Vía: GN

Nota del autor: Habrá que probar este demo cuando salga. Ya lo tengo en PS4, pero me llama la atención verlo en Switch 2.