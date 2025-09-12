    La trilogía de Final Fantasy VII llegará a Switch 2 y Xbox

    12/09/2025 1:12 p. m.

    Sony ya no se va a llevar a la saga

    El día de hoy se dio a conocer finalmente la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Remake Integrade, tanto para Nintendo Switch 2 como para consolas Xbox. Con esto en mente, la gente empieza a preguntar si los tres títulos serán lanzados para estas, y Square Enix ya salió a dar su respuesta sin perder tanto tiempo de por medio.

    Square Enix ranunció que la trilogía no va a ser exclusiva de PlayStation para expandirse a todas las plataformas principales. La compañía japonesa confirmó que los tres capítulos que componen este ambicioso proyecto estarán disponibles en PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Steam y Epic Games Store, marcando un giro importante en su estrategia de lanzamientos.

    Como dijimos, la noticia llega después de revelarse la fecha de salida Intergrade en Xbox, Switch 2 y PC, dejando en claro que la saga completa ya no estará atada a un solo ecosistema. En el caso de la primera entrega, con su inminente debut quedará disponible en todas las consolas y PC. Final Fantasy VII Rebirth, por su parte, ya se encuentra en PS5 y PC, pero más adelante dará el salto a Switch 2 y Xbox Series X/S.

    La gran incógnita está en torno al tercer y último capítulo del remake. Y ahora, Square Enix confirmó que este también llegará a PlayStation, Xbox, Switch 2 y PC, aunque aún no se sabe si su lanzamiento será simultáneo en todas las plataformas o si Sony mantendrá algún tipo de acuerdo temporal de exclusividad.

    Con esta decisión, la empresa apunta a que la historia reimaginada de Final Fantasy VII pueda llegar a la mayor audiencia posible, dejando atrás años de exclusividad y consolidando a la trilogía como uno de los proyectos más ambiciosos y accesibles en la historia reciente de la compañía.

    Vía: LU

    Imagen

    Nota del autor: Aún así, en mi caso voy a comprar el último en PS5, para tener consistencia en la colección. Si son Game-Key Cards en Switch 2, no cuenten conmigo.

