Predicciones del Nintendo Direct de mañana

Nos encontramos a menos de 24 horas de que se lleve a cabo el siguiente Nintendo Direct. La presentación tendrá una duración de 60 minutos, por lo que tendremos bastante información sobre el futuro del Switch y Switch 2. De esta forma, hay muchas expectativas, y estas son las mayores predicciones para este evento.

Aunque la información precisa sigue siendo un misterio, rumores y filtraciones nos dan una idea de lo que veremos en el evento. Junto a esto, los fans han expresado sus deseos, y si bien algunos de sus comentarios suenan realistas, otros más podrían suceder en la presentación de mañana

Nuevo Mario en camino

Considerando que este mes marca el 40 aniversario de Super Mario Bros., muchos esperan ver algún anuncio relacionado con esta franquicia. Por un lado, se espera que veamos una colección con New Super Mario Bros., New Super Mario Bros. 2 y New Super Mario Bros. Wii. Junto a esto, no se descarta ver una nueva entrega en 3D del plomero.

Mucho Resident Evil en Switch 2

Rumores apuntan a que Resident Evil 7 sería anunciado para el Switch 2 el día de mañana. Sin embargo, este no sería el único juego que Capcom llevaría a la consola de Nintendo. Más allá de la primera aventura de Ethan Winters, también veríamos Resident Evil Village, así como los remakes de Resident Evil 2, 3 y 4 en esta plataforma, aunque el enfoque de mañana sería la séptima entrega.

Fechas de lanzamiento

Hay un par de juegos para Nintendo Switch 2 que llegarán en el 2025, pero necesitan una fecha de lanzamiento específica. Títulos como Metroid Prime 4: Beyond, Hyrule Warriors: Age Of Imprisonment, Final Fantasy VII Remake y Elden Ring están planeados para este año, por lo que la presentación de mañana por fin revelaría cuándo es que estos títulos llegarán a nuestras manos.

FromSoftware haría acto de presencia

Más allá de la fecha de lanzamiento de Elden Ring para Switch 2, sabemos que FromSoftware está trabajando en The Duskbloods, y si bien es muy pronto para hablar sobre el lanzamiento de esta nueva propiedad, el estudio podría revelar más detalles sobre esta experiencia multiplayer.

Hades II en su versión 1.0

Hades II será una exclusiva temporal del Nintendo Switch y Switch 2. Sin embargo, por el momento se desconoce cuándo es que la versión 1.0 de este título estará disponible. De esta forma, el Nintendo Direct de mañana es el lugar perfecto para que uno de los títulos indie de mayor nivel actualmente reciba una fecha de lanzamiento para estas consolas.

El regreso de Splatoon

Uno de los anuncios que se dieron durante la revelación del Switch 2 fue Splatoon Raiders, una nueva experiencia en este universo de tinta, del cual no hemos escuchado mucho desde su presentación. Es así que el Nintendo Direct de mañana podría darnos un buen vistazo a este título, especialmente considerando que muchos fans de la serie no pueden esperar para conocer más sobre este spin-off.

Sorpresas de todo tipo

Más allá de esto, el Nintendo Direct probablemente esté lleno de sorpresas. Sabemos que Monolith Soft está trabajando en un nuevo juego, así como en versiones de Switch 2 de la serie de Xenoblade Chronicles, por lo que bien podríamos ver más de esto el día de mañana. De igual forma, los fans no pierden la esperanza de ver The Legend of Zelda: The Wind Waker HD y Twilight Princess HD en la nueva consola.

De igual forma, la serie de Fire Emblem podría hacer un acto de presencia con una nueva entrega o el rumoreado remake de Genealogy of the Holy War. Del lado de los third party, Square Enix nos podría mostrar más de Octopath Traveler 0 y proyectos similares, aunque muchos esperan que el remake de Chrono Trigger en HD-2D sea una realidad.

Estamos hablando de una presentación de 60 minutos, por lo que tendremos mucha información, varias sorpresas y confirmaciones que los fans han estado esperando para escuchar. Te recordamos que el Nintendo Direct se llevará a cabo el 12 de septiembre a las 7:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, puedes conocer más sobre este evento aquí. De igual forma, filtran detalles sobre The Super Mario Bros. 2.

Nota del Autor:

Lo que más espero del nuevo Nintendo Direct es una gran sorpresa. Si bien me voy a emocionar con Mario, Zelda, Resident Evil o algo de Square Enix, Nintendo sigue siendo una de las pocas compañías dispuestas a crear cosas nuevas y quiero ver qué ideas alocadas tienen para nosotros.

Vía: Reddit