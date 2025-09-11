Filtración revela la historia de The Super Mario Bros. Movie 2

The Super Mario Bros. Movie 2 es una de las películas más esperadas de Hollywood. Aunque Nintendo e Illumination aún no están listos para hablar abiertamente sobre este proyecto, esto no ha detenido a las filtraciones de darnos una idea del tipo de cinta que nos espera. De esta forma, han revelado más detalles sobre la historia de este largometraje animado.

De acuerdo con Kurakasis, famoso insider de la industria, The Super Mario Bros. Movie 2 no estaría inspirado en Super Mario World, como muchos habían creído, sino que esta cinta tomará como base a Super Mario Galaxy, algo que ha tomado por sorpresa a más de uno. Esta información la habría conseguido al mirar parte del material promocional de Universal.

The Super Mario Galaxy Movie



¿Super Mario Galaxy en la pantalla grande?

Considerando que la escena post-créditos de The Super Mario Bros. Movie nos mostró al huevo de Yoshi, muchos suponen que Super Mario World será el punto de partida para la secuela. Sin embargo, Super Mario Galaxy también es una buena opción, y es que alejado de los RPG, la entrega del Wii es la que más historia nos ha ofrecido en la serie.

Esto tampoco sería inesperado, en The Super Mario Bros. Movie ya hay un Luma, por lo que la idea de Mario y compañía viajando al espacio para interactuar con Rosalia y detener a Bowser una vez más no suena descabellada. Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué planes tienen Nintendo e Illumination con esta serie.

Te recordamos que The Super Mario Bros. Movie 2 llegará a los cines hasta el 3 de abril del 2026, por lo que no falta mucho para que tengamos más detalles sobre esta película. En temas relacionados, esta semana tendremos un nuevo Nintendo Direct. De igual forma, Nintendo renueva varias marcas importantes.

Nota del Autor:

Lo único que espero de The Super Mario Bros. Movie 2 es que sea entretenida, ya no digamos buena. La barra está muy abajo, pero aún creo que el trabajo de Illumination tiene el potencial de ser una buena salida al cine, al menos para disfrutar de un espectáculo visual decente.

Vía: Nintenderos