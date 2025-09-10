Tendremos nuevo Nintendo Direct esta semana

Después de múltiples rumores y filtraciones, la Gran N ha confirmado que esta misma semana se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct. El esperado evento nos dará un mejor vistazo a la oferta de software que estará disponible en Switch y Switch 2 en un futuro y, con suerte, también tendremos nueva información sobre el aniversario de Super Mario Bros.

El siguiente Nintendo Direct se llevará a cabo el 12 de septiembre a las 6:00 AM (hora del Pacífico), o 7:00 PM (hora de la Ciudad de México). La presentación tendrá una duración aproximada de una hora, por lo que veremos bastante información relacionada con el Switch y Switch 2. Como siempre, puedes disfrutar del evento en vivo por medio del canal de YouTube de la compañía, así como de la aplicación de Nintendo Today!









¿Qué veremos en el Nintendo Direct?

Mucho se ha hablado sobre el siguiente Nintendo Direct en el mundo de los rumores, por lo que hay varias expectativas por los fans. Para comenzar, se espera que Metroid Prime 4: Beyond reciba una fecha de lanzamiento específica. Junto a esto, no se descarta ver algún anuncio relacionado con el 40 aniversario de Super Mario Bros.

En lo que respecta a los third parties, Final Fantasy VII Remake y Elden Ring podrían ya recibir fechas de lanzamiento. De igual forma, múltiples rumores han señalado que Resident Evil 7 también sería anunciado durante este evento. Todo indica a que este Nintendo Direct estará cargado de revelaciones e información que todos los fans han esperado por escuchar.

Recuerda, el siguiente Nintendo Direct se llevará a cabo el 12 de septiembre a las 7:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, Nintendo renueva algunas marcas muy importantes. De igual forma, Nintendo no quiere juegos free-to-play en el Switch 2.









Nota del Autor:

Este es el evento que todos han estado esperando. Si bien ya hubo presentaciones tras el lanzamiento del Switch 2, el siguiente Nintendo Direct llegará con la nueva consola ya en marcha y es momento de ver, no solo la oferta firts party, sino ver cuáles son las compañías que planea seguir apoyando a esta consola.









Vía: Nintendo