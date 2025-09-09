    Nintendo hace renovación de marcas importantes

    ¿Nuevos lanzamientos en camino?

    Es bien sabido que las propiedades intelectuales no son eternas a pesar de ser registradas con las sociedades de derecho de autor, ya que cada cierto tiempo se vencen los acuerdos, para que cualquier otra entidad tome dichos nombres y los utilice a su favor, razón por la cual empresas como Nintendo siempre están atentos a dichas fechas. Con eso en mente, salió a la luz la renovación de algunas franquicias consideradas importantes.

    La gran N ha renovado recientemente varias de sus marcas registradas, lo que ha despertado la atención de los seguidores de la misma. Entre los títulos incluidos en esta actualización legal se encuentran Earthbound, Super Mario Galaxy y Astral Chain, nombres que forman parte del catálogo más reconocido de la desarrolladora japonesa.

    El movimiento no resulta extraño, ya que la empresa acostumbra mantener sus registros al día como parte de sus procesos habituales. Sin embargo, cada vez que estas renovaciones salen a la luz, los jugadores especulan sobre la posibilidad de relanzamientos o proyectos vinculados a las franquicias mencionadas, especialmente de cara al futuro de la compañía y sus nuevas plataformas.

    En esta ocasión, los rumores apuntan a que los registros podrían estar relacionados con versiones digitales, colecciones o incluso adaptaciones pensadas para la sucesora de Switch. La expectativa es especialmente alta en torno a Earthbound, título clásico de culto que los fans llevan años solicitando en nuevas ediciones modernas. Ya que podría tratarse de la traducción del tercer título, la cual es muy esperada.

    No se descarta que las renovaciones respondan únicamente a una cuestión administrativa, es decir, asegurar la vigencia de los derechos de propiedad intelectual de Nintendo sin implicar necesariamente planes inmediatos. Como en ocasiones anteriores, solo el tiempo revelará si estos registros se traducen en nuevos lanzamientos o si se trata de un simple trámite corporativo.

    Vía: GN

    Nota del autor: Veo lejano que tengamos en algún momento a Mother 3. Sin embargo, podría ser sorpresa.

    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
