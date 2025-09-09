Nintendo no quiere juegos free-to-play en Switch 2

La oferta third party en Switch 2 no es tan grande como a muchos les gustaría. Si bien desde hace tiempo se sabe que no todos los estudios tienen kits de desarrollo de la consola, ahora sabemos por qué la compañía japonesa ha tomado esta decisión, y es que Nintendo no quiere juegos free-to-play, o al menos eso aseguran los desarrolladores de UFCL.
A principios de semana, Strikerz, estudio de desarrollo encargado de UFCL, fue cuestionado ante una posible versión de Switch 2 de su más reciente entrega. Fue aquí en donde Eugene Nashilov, director ejecutivo de la compañía, reveló que aún no tienen un kit de desarrollo para esta consola, y es que Nintendo no está interesado en las experiencias free-to-play. Esto fue lo que comentó:
“La versión para Switch 2 aún no está en desarrollo, pero lo estará. A día de hoy, Nintendo no está entregando activamente kits de desarrollo a los estudios free-to-play. Es una tendencia global, y formamos parte de ella. Una vez que tengamos el dispositivo en nuestras manos y empecemos a trabajar con él, lo más probable es que sí”.
El problema de los kits de desarrollo
Strikerz no es el único estudio que ha señalado tener problemas para conseguir un kit de desarrollo del Switch 2. Desde GDC, múltiples desarrolladores han mencionado que conseguir una de estas piezas de hardware ha sido más complicado de lo pensado. Incluso durante Gamescom, varios equipos expresaron su frustración al no tener acceso a las herramientas necesarias para crear juegos para esta consola.
Muchos han señalado que la razón por la cual juegos third party han tratado en llegar al Switch 2 se debe a que Nintendo no ha entregado la cantidad suficiente de kits de desarrollo, pero parece que este problema ahora solo afecta a estudios pequeños y medianos.
