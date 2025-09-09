    Nintendo no quiere juegos free-to-play en Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/09/2025 11:51 a. m.

    La oferta third party en Switch 2 no es tan grande como a muchos les gustaría. Si bien desde hace tiempo se sabe que no todos los estudios tienen kits de desarrollo de la consola, ahora sabemos por qué la compañía japonesa ha tomado esta decisión, y es que Nintendo no quiere juegos free-to-play, o al menos eso aseguran los desarrolladores de UFCL.

    A principios de semana, Strikerz, estudio de desarrollo encargado de UFCL, fue cuestionado ante una posible versión de Switch 2 de su más reciente entrega. Fue aquí en donde Eugene Nashilov, director ejecutivo de la compañía, reveló que aún no tienen un kit de desarrollo para esta consola, y es que Nintendo no está interesado en las experiencias free-to-play. Esto fue lo que comentó:

    “La versión para Switch 2 aún no está en desarrollo, pero lo estará. A día de hoy, Nintendo no está entregando activamente kits de desarrollo a los estudios free-to-play. Es una tendencia global, y formamos parte de ella. Una vez que tengamos el dispositivo en nuestras manos y empecemos a trabajar con él, lo más probable es que sí”.

    El problema de los kits de desarrollo

    Strikerz no es el único estudio que ha señalado tener problemas para conseguir un kit de desarrollo del Switch 2. Desde GDC, múltiples desarrolladores han mencionado que conseguir una de estas piezas de hardware ha sido más complicado de lo pensado. Incluso durante Gamescom, varios equipos expresaron su frustración al no tener acceso a las herramientas necesarias para crear juegos para esta consola.

    Muchos han señalado que la razón por la cual juegos third party han tratado en llegar al Switch 2 se debe a que Nintendo no ha entregado la cantidad suficiente de kits de desarrollo, pero parece que este problema ahora solo afecta a estudios pequeños y medianos. En temas relacionados, todos los juegos de Resident Evil llegarían al Switch 2. De igual forma, Genki pierde demanda contra Nintendo.

    Imagen

    Vía: Insider Gaming

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    ¡A prueba de fuego! Un 3DS sigue funcionando a pesar de ser quemado
    ¡A prueba de fuego! Un 3DS sigue funcionando a pesar de ser quemado
    Skylanders se consolida como el juego número uno de consolas para niños (y no tan niños)
    Skylanders se consolida como el juego número uno de consolas para niños (y no tan niños)
    Sony abandonó la marca The Last Guardian
    Sony abandonó la marca The Last Guardian
    El Amiibo de Mario Dorado es real y será exclusivo de una tienda
    El Amiibo de Mario Dorado es real y será exclusivo de una tienda
    Revelan fecha y tráiler para el DLC de The Evil Within
    Revelan fecha y tráiler para el DLC de The Evil Within
    Juega Call of Duty Advanced Warfare completamente gratis este fin de semana
    Juega Call of Duty Advanced Warfare completamente gratis este fin de semana
    La CGPM considera añadir “The Order” como unidad oficial de tiempo
    La CGPM considera añadir “The Order” como unidad oficial de tiempo
    Conoce lo complicado que fue interpretar a Lara Croft en Rise of the Tomb Raider
    Conoce lo complicado que fue interpretar a Lara Croft en Rise of the Tomb Raider
    Tú también puedes hacer tu propio Kirby de plastilina
    Tú también puedes hacer tu propio Kirby de plastilina
    Fallece Leonard Nimoy, Mr. Spock
    Fallece Leonard Nimoy, Mr. Spock
    Blizzard investiga hackeo de cuentas de Diablo III
    Blizzard investiga hackeo de cuentas de Diablo III
    Revelan la portada de Forza Horizon, primer imagen
    Revelan la portada de Forza Horizon, primer imagen
    Siguen las malas ventas de Vita en Japón
    Siguen las malas ventas de Vita en Japón
    Tres imágenes nuevas de Beyond Good & Evil 2
    Tres imágenes nuevas de Beyond Good & Evil 2
    Activision también mostró un nuevo tráiler de Black Ops II durante la final de la Champions League
    Activision también mostró un nuevo tráiler de Black Ops II durante la final de la Champions League
    Nuevo video de Resident Evil: Chronicles HD Collection muestra la acción en el PS3
    Nuevo video de Resident Evil: Chronicles HD Collection muestra la acción en el PS3
    Nuevo tráiler de Resistance: Burning Skies nos muestra las características del juego con Vita
    Nuevo tráiler de Resistance: Burning Skies nos muestra las características del juego con Vita
    Tráiler de lanzamiento y nuevos videos de PixelJunk 4am
    Tráiler de lanzamiento y nuevos videos de PixelJunk 4am
    Tráiler de Lost Planet EX Troopers
    Tráiler de Lost Planet EX Troopers
    Carmageddon: Reincarnation alcanza su meta en Kickstarter
    Carmageddon: Reincarnation alcanza su meta en Kickstarter
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix