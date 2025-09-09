    Genki pierde demanda contra Nintendo

    A principios de año, durante CES 2025, Genki, una compañía enfocada en la creación de fundas y accesorios, nos dio el primer vistazo al Switch 2. Esto no fue del agrado de Nintendo, quienes en mayo de este año demandaron a esta empresa, acusándolos de capitalizar la demanda de noticias sobre Switch 2 y dar declaraciones contradictorias e inconsistentes. Ahora, este caso ha llegado a su fin.

    Como muchos ya lo esperaban, Nintendo y Genki han llegado a un acuerdo, con lo cual evitan que este caso llegue a un mayor grado en la corte. De esta forma, Genki ha tenido que pagarle una cantidad sin mencionar a la Gran N. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg, y es que este caso ha culminado con un daño sustancial a la imagen de Genki. 

    Genki pierde ante Nintendo

    El acuerdo también menciona que Genki, junto con todas las demás filiales de su empresa matriz, Human Things, tienen prohibido usar el logotipo, diseño o cualquier elemento similar que pueda inducir a confusión con respecto a Nintendo. De igual forma, también se le prohíbe usar aproximaciones como “Glitch”, “Glitch 2”, “Genki Direct” y "Genki Indirect” al promocionar sus propios productos, ya que son muy similares a la marca de Nintendo Switch y a la de Nintendo Direct.

    Todo indica a que la jugada que Genki trató de implementar a principios de año les ha costado más de lo necesario. Si bien el pago indeterminado fue un golpe duro, el verdadero problema ha sido la ruptura en su relación con Nintendo, algo que afectará a la compañía de forma sustancial. En temas relacionados, Nintendo gana millonaria demanda contra sitio de piratería. De igual forma, amado juego de Resident Evil llegaría al  Switch 2.

    Nota del Autor:

    Genki ha perdido demasiado. Si bien es probable que su apuesta a principio de año aumentó su valor en la bolsa y les dio un par de ventas más, la historia termina de una forma muy negativa para ellos, y perder su relación con Nintendo es algo que seguramente afectará su negocio.

    Vía: Eurogamer

