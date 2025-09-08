Amado juego de Resident Evil llegaría a Switch 2

Todo indica a que un Nintendo Direct se llevaría a cabo este mes de septiembre. Aunque por el momento no hay información oficial, reportes no solo aseguran que este evento está a nada de suceder, sino que también se han revelado algunos de los títulos que formarían parte de esta presentación, entre ellos, una versión nativa de Resident Evil 7 para Switch 2.

Recientemente, Switch Force, insider de la industria, señaló que en el siguiente Nintendo Direct se llevaría a cabo tres anuncios relacionados con el número “7”. Uno de estos sería la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Remake. El siguiente sería Resident Evil 7. Recordemos que esta no sería la primera vez que el trabajo de Capcom llega a una plataforma de Nintendo, y es que en el 2022 llegó una versión de nube de esta entrega al Switch.

Resident Evil 7 en Switch 2

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo y Capcom, la idea no suena descabellada. El Switch 2 ha demostrado ser capaz de correr juegos del PS4 y PS5 con un buen rendimiento. De esta forma, la idea de ver Resident Evil 7 en esta plataforma es algo que ha llamado la atención en los últimos días.

Considerando que ya hay una Gold Edition de Resident Evil 7, la cual incluye el juego base y todo el DLC, es probable que Capcom opte por llevar esta versión al Switch 2. Junto a esto, no hay que olvidar que en la eShop ya están disponibles múltiples juegos de la serie, por lo que es de esperarse que vemos un soporte de este estilo.

Más Capcom en Switch 2

En dado caso de que Resident Evil 7 sea un éxito en Switch 2, es probable que Capcom opte por llevar más juegos a la plataforma de Nintendo, como bien podrían ser Resident Evil Village, los remakes de Resident Evil 2 y 3, así como Monster Hunter Wilds. Solo nos queda esperar para ver cuál será el plan de la compañía japonesa con la nueva consola.

Solo nos queda esperar para ver si un nuevo Nintendo Direct se llevará a cabo esta semana o no. En temas relacionados, este es nuestro Hands On de Resident Evil 9: Requiem. De igual forma, Capcom ya está celebrando el 30 aniversario de la serie.

Nota del Autor:

Resident Evil 7 para llevar es algo que suena muy atractivo. El Switch 2 sí puede correr este juego muy bien. Tal vez no a 60fps, pero prefiero que esté a 30fps si la calidad visual logra ser tan impresionante como lo vimos en el PS4 hace ya varios años.

Vía: My Nintendo News