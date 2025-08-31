    Capcom ya está celebrando el 30 aniversario de Resident Evil

    31/08/2025 9:00 a. m.
    sagare

    Una saga con muchos experimentos biológicos

    Capcom dio inicio a las celebraciones por el 30 aniversario de Resident Evil, franquicia que debutó en 1996 en el primer PlayStation y que definió el género del survival horror para toda una generación. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada pronto se convirtió en un fenómeno global, expandiéndose a múltiples entregas principales, remakes, películas y una base de fans que se mantiene fiel tres décadas después.

    Para conmemorar la ocasión, la compañía lanzó un sitio web oficial dedicado al aniversario, en el que ya se muestra arte conmemorativo y la promesa de que habrá más anuncios próximamente. Aunque la gran japonesa no ha revelado todavía cuáles serán sus planes exactos, todo indica que las celebraciones no pasarán desapercibidas y podrían incluir revelaciones importantes para el futuro de la saga.

    En medio de esta expectativa, comenzaron a circular rumores sobre un posible nuevo remake de Resident Evil 0 o incluso del primer juego. La diferencia clave, según las filtraciones, sería la adopción de la perspectiva “sobre el hombro”, al estilo de las entregas recientes como los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 4. De confirmarse, representaría una actualización importante para títulos que, aunque ya tuvieron adaptaciones previas, podrían renacer bajo el enfoque moderno de la franquicia.

    El 30 aniversario llega en un momento de plena forma para la saga, que continúa atrayendo tanto a veteranos como a nuevas generaciones de jugadores. Con más de 30 años de legado, la saga sigue siendo uno de los pilares del género de terror en videojuegos, y los próximos anuncios de Capcom prometen mantener viva la tensión y el miedo que han definido a esta icónica franquicia.

    El producto que ya conocemos al menos es Resident Evil 9: Requiem, el cual se lanza el 27 de febrero de 2026.

    Vía: Gonintendo

    Imagen

    Nota del autor: Me gustaría una colección compilatoria con los clásicos de PS1. Se necesita para consolas que no son PS5, donde están disponibles individualmente.


