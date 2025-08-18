    ¿La nueva película de Resident Evil va a inspirarse de los juegos?

    18/08/2025 11:50 a. m.
    En estos momentos la franquicia de Resident Evil está teniendo un nuevo aire de popularidad, dado que dentro de algunos meses más llegará el siguiente videojuego, y a eso se suman más proyectos que Capcom ya está trabajando, especialmente el reboot de las películas live action. Hablando justamente de esto último, los fans ya se están preguntando si la cinta adaptará los acontecimientos de algún juego en particular o si va a seguir por un camino diferente, y eso ya tiene respuesta.

    La saga prepara un nuevo salto a la gran pantalla, pero esta vez sin Leon S. Kennedy ni otros personajes icónicos de los juegos . El director Zach Cregger, conocido por su trabajo en Barbarian, confirmó que su versión cinematográfica será un reinicio independiente, con una narrativa distinta ambientada dentro del universo creado por Capcom.

    El cineasta señaló que no pretende volver a contar las tramas ya exploradas en la franquicia, pues considera que los videojuegos son el espacio ideal para seguir las historias de Leon, Chris Redfield o Wesker. En su lugar, la película presentará personajes originales y buscará ser una “carta de amor” a la saga, respetando las reglas y la tradición de los títulos, pero sin replicar lo que los fans ya conocen.

    De acuerdo con Cregger, esta apuesta creativa permitirá que la cinta se diferencie de intentos previos como Resident Evil: Welcome to Raccoon City, que recibió críticas divididas. La producción funcionará como un segundo reinicio de la franquicia en cine, esta vez bajo la dirección de Sony Pictures, que busca trazar un camino nuevo para las adaptaciones de la popular serie de terror.

    El estreno de la película está programado para el 18 de septiembre de 2026, con Austin Abrams (Euphoria, Wolf) en el papel protagónico. Aunque aún no se han revelado más detalles de la trama, el enfoque original y la decisión de alejarse de los personajes clásicos marcan un giro importante en la manera de llevar la franquicia a Hollywood.

    Nota del autor: Después de tantos desastres, es momento de tener una buena película de la franquicia. Habrá que esperar al próximo año.

