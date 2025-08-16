Konami revela por qué Silent Hill f tienen un énfasis en la acción

Hace unos días surgieron las primeras reacciones de Silent Hill f, juego que está a un mes de llegar a nuestras manos. Muchos se sorprendieron por el gran énfasis que tiene el título en el combate. De esta forma, los productores de esta entrega han revelado que esta es una decisión deliberada para hacer que este título logre resaltar del resto de la serie, especialmente del remake de Silent Hill 2.

En una reciente entrevista con Game*Spark, Motoi Okamoto, productor de este juego, y Al Yang, director de esta entrega, revelaron que el mayor énfasis en el combate se debe a que quieren que Silent Hill f logre sobresalir del resto de la serie, la cual le ha dado poco énfasis a este apartado. Esto fue lo que comentó Yang al respecto:

“No queríamos recrear Silent Hill 2 una y otra vez, y sabíamos que no había razón para seguir haciendo clones. Así que, para evitar repetir lo que hicieron los grandes títulos anteriores, decidimos que la acción destacara más”.

Un juego más accesible

Junto a esto, Okamoto ha señalado que el mayor enfoque en el combate puede acercar esta serie a personas que tal vez nunca han estado interesadas en la franquicia debido al limitado sistema de combate en previas entregas. Esto fue lo que comentó:

“La serie Silent Hill no se considera un juego con acción entretenida en sí, pero a medida que abrimos nuestras puertas a nuevos jugadores, empezamos a preguntarnos cómo sería si añadiéramos más de esos elementos al juego.



Los juegos de acción desafiantes están ganando popularidad entre los jugadores más jóvenes, así que pensé que si incorporábamos estos elementos, tendría una buena acogida incluso entre los nuevos jugadores de la serie”.

De acuerdo con las impresiones previas, el combate en Silent Hill f cumple su función, e incluso llega a ser divertido. Sin embargo, aún queda por ver cómo es que estos sistemas funcionarán al final del día, algo que aún tiene preocupado a más de un fan. Te recordamos que Silent Hill f llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el 25 de septiembre del 2025. En temas relacionados, los fans no están contentos con el combate en este juego. De igual forma, Akira Yamaoka quiere participar en Resident Evil.

Vía: Automaton Media