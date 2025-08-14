    A Akira Yamaoka le gustaría participar en Resident Evil

    Por 0 COMENTARIOS14/08/2025 6:39 p. m.

    Akira Yamaoka, reconocido por crear la icónica atmósfera sonora de Silent Hill, sorprendió a los fans al confesar que le encantaría componer para la saga Resident Evil. El músico japonés es autor de las bandas sonoras de las seis primeras entregas principales, así como del reinicio Silent Hill: Shattered Memories, el remake del 2 lanzado el año pasado y las adaptaciones cinematográficas de la franquicia.

    En una entrevista promocional del próximo título de supervivencia y construcción de ciudades DarkSwitch, para el que compuso la música, Yamaoka fue consultado sobre la franquicia de sus sueños. Sin dudarlo, señaló a Resident Evil, la competidora de Silent Hill en el género del horror de supervivencia. “Es un juego de terror que solía jugar mucho, así que sería genial si pudiera tener una oportunidad”, declaró el compositor, según los subtítulos oficiales de la charla.

    La confesión ha llamado la atención de la comunidad gamer, ya que ambas sagas han marcado la historia del terror en los videojuegos, pero con enfoques distintos: mientras Silent Hill apostó por un horror psicológico más denso y atmosférico, Resident Evil se inclinó en gran parte por el horror de acción y la tensión directa. Un cruce creativo entre ambas marcas, incluso solo a nivel musical, sería un hecho inédito para los seguidores de estos clásicos.

    Durante la conversación, Yamaoka también reflexionó sobre la evolución del desarrollo de videojuegos, señalando que las producciones occidentales y orientales parecen compartir cada vez más elementos, aunque manteniendo diferencias culturales y narrativas. Un comentario especialmente relevante si se considera que el reciente Silent Hill 2 Remake fue desarrollado por Bloober Team, un estudio polaco, marcando un punto de encuentro entre estilos de diseño.

    Vía: VGC

    Nota del autor: Sería interesante verlo participar en un juego de la serie. Sobre todo en uno principal.


